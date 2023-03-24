З початку року вже 7 посадовців притягнуто до відповідальності за конфлікт інтересів

За участі прокурорів, судом, в результаті розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачені частинами 1, 2 статті 172-7 КУпАП, притягнуто до адміністративної відповідальності 7 осіб. Серед них головний лікар одного з Центрів ПМСД, директори ДНЗ та спецшколи, очільник та посадовець комунального підприємства, заступник сільського голови та депутат міської ради.В ході розгляду справ з’ясовано, що найчастіше посадовці, в порушення вимог ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції», не повідомляють про наявність у них реального конфлікту інтересів, а також, перебуваючи в умовах такого конфлікту інтересів вчиняють дій чи приймають рішення у власних інтересах, зокрема щодо прийняття на роботу близьких осіб та їх подальше преміювання, встановлення собі надбавок та доплат без погодження з безпосереднім керівником, голосування за рішення при наявності приватного інтересу.За наслідками розгляду вказаних справ, судами накладено штрафів на 35,7 тис. гривень.Загалом, упродовж поточного року за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, судом до адмінвідповідальності притягнуто 16 осіб, накладено штрафів на 41,65 тис. гривень.