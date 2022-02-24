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На Буковині представника ТЦК збили на авто і напали з сокирою: відео

Новини регіону / Чернівецька область 08-бер, 2024, 08:579 prov 22
 На дорозі на Буковині місцеві мешканці на автомобілі збили двох чоловіків у військовій формі, ймовірно, представників ТЦК, та хотіли напасти з сокирою.
Відео інциденту опублікували в Youtube. На кадрах можна помітити, як жовта автівка "Нива" протаранила військових. Один чоловік встиг ухилитись, а іншого зачепило кутом автівки.
Після того, як позашляховик вже проїхав повз, водій вирішує розвернутись. Він вийшов з автівки з сокирою та почав активно сперечатись з військовими.
Поряд на коні сидів інший чоловік, також з сокирою. На кадрах помітно, як він підводить коня ближче до військових та починає бити їх дерев’яною основою сокири. Відомо також, що чоловіки сокирою повибивали вікна в автівці військкомів.
Поряд стояли ще кілька військових зі зброєю та поліцейський, проте у конфлікт між чоловіками не лізли, прокоментувавши це так: "Викликай групу реагування, або на 102 дзвони".

Джерело.
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