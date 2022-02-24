На Буковині представника ТЦК збили на авто і напали з сокирою: відео

На дорозі на Буковині місцеві мешканці на автомобілі збили двох чоловіків у військовій формі, ймовірно, представників ТЦК, та хотіли напасти з сокирою.Відео інциденту опублікували в Youtube. На кадрах можна помітити, як жовта автівка "Нива" протаранила військових. Один чоловік встиг ухилитись, а іншого зачепило кутом автівки.Після того, як позашляховик вже проїхав повз, водій вирішує розвернутись. Він вийшов з автівки з сокирою та почав активно сперечатись з військовими.Поряд на коні сидів інший чоловік, також з сокирою. На кадрах помітно, як він підводить коня ближче до військових та починає бити їх дерев’яною основою сокири. Відомо також, що чоловіки сокирою повибивали вікна в автівці військкомів.Поряд стояли ще кілька військових зі зброєю та поліцейський, проте у конфлікт між чоловіками не лізли, прокоментувавши це так: