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Поховальний вінок під дверима журналіста – перед судом постане один з виконавців злочину

Рівненська область / Новини регіону 28-бер, 2024, 09:009 prov 0
Прокурор Рівненської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт за фактом погроз вбивством та насильством щодо журналіста у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 345-1 КК України).
Слідством встановлено, що житель обласного центру у липні 2023 року виконав напис «Вічна пам’ять, світла пам’ять … від вдячних читачів» на стрічці до поховального вінка, який залишили під дверима головного редактора місцевої інформагенції.
Попри ретельне планування і конспірацію злочину правоохоронцям вдалося встановити та відслідкувати автівки та маршрути руху потенційно причетних осіб, коло їх спілкування та мобільний трафік.
У ході досудового розслідування проаналізовано сотні публікацій в соцмережах та Telegram-каналах, допитано велику кількість свідків, проведено низку негласних слідчих розшукових дій, санкціонованих обшуків та цілий ряд судових експертиз. Обвинувачений зі слідством не співпрацював, своєї вини не визнав і намагався штучно забезпечити собі алібі.
Однак, у ході слідства, правоохоронцям вдалося здобути достатньо доказів, аби у грудні 2023 року одному зі зловмисників повідомити про підозру, а нині скерувати до Рівненського міського суду обвинувальний акт щодо цієї особи. Наразі правоохоронці встановлюють причетність інших осіб до скоєння злочину.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УКР ГУНП в області.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до 3 років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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