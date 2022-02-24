Поховальний вінок під дверима журналіста – перед судом постане один з виконавців злочину

Прокурор Рівненської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт за фактом погроз вбивством та насильством щодо журналіста у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 345-1 КК України).Слідством встановлено, що житель обласного центру у липні 2023 року виконав напис «Вічна пам’ять, світла пам’ять … від вдячних читачів» на стрічці до поховального вінка, який залишили під дверима головного редактора місцевої інформагенції.Попри ретельне планування і конспірацію злочину правоохоронцям вдалося встановити та відслідкувати автівки та маршрути руху потенційно причетних осіб, коло їх спілкування та мобільний трафік.У ході досудового розслідування проаналізовано сотні публікацій в соцмережах та Telegram-каналах, допитано велику кількість свідків, проведено низку негласних слідчих розшукових дій, санкціонованих обшуків та цілий ряд судових експертиз. Обвинувачений зі слідством не співпрацював, своєї вини не визнав і намагався штучно забезпечити собі алібі.Однак, у ході слідства, правоохоронцям вдалося здобути достатньо доказів, аби у грудні 2023 року одному зі зловмисників повідомити про підозру, а нині скерувати до Рівненського міського суду обвинувальний акт щодо цієї особи. Наразі правоохоронці встановлюють причетність інших осіб до скоєння злочину.Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УКР ГУНП в області.Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до 3 років.