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Рівнянину оголосили про підозру за погрози журналістці

Рівненська область / Новини регіону 03-сен, 2022, 09:009 prov 0
Рівненською окружною прокуратурою повідомлено про підозру 31-річному рівнянину за фактом погрози насильством щодо журналіста, у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності (ч. 1
ст. 345-1 Кримінального кодексу України).
Фото suspilne.media.

В ході досудового розслідування встановлено, що чоловік, під час домашнього арешту, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння потрапив у ДТП. Коли на місце події приїхала журналістка місцевої телерадіокомпанії – підозрюваний, коментуючи ДТП, висловив погрози насильством та смертю жінці та її родині. При цьому підозрюваний уточнив навіть спосіб реалізації своїх погроз.
Причетність чоловіка до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтвердили ряд судових експертиз, зокрема фоноскопічна та судова лінгвістична експертиза мовлення.
Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.
Додамо, що наразі рівнянина оголошено в розшук, у зв’язку з його ухиленням від слідства та відсутністю інформації щодо його місцезнаходження.
Судом також надано дозвіл на затримання особи з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
За матеріалами Рівненської окружної прокуратури.
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