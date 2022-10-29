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Перед судом постане рівнянин, який погрожував журналістці та її родині

Рівненська область / Новини регіону 29-окт, 2022, 08:479 prov 0
Рівненською окружною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 31-річного рівнянина, якому інкримінують погрози насильством щодо журналіста, у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності (ч. 1 ст. 345-1 КК України).
В ході досудового розслідування встановлено, що чоловік, який на той час мав бути під домашнім арештом, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння потрапив у ДТП на вулиці Грушевського у Рівному. Коли на місце події приїхала продюсерка місцевої телерадіокомпанії і збирала матеріал – підозрюваний, коментуючи ДТП, висловив погрози насильством та смертю жінці та її родині. При цьому він уточнив навіть спосіб реалізації своїх погроз, які потерпіла сприйняла як реальні.
Досудове розслідування проводили слідчі Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.
Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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