На Сарненщині чоловіка судитимуть за вбивство колишнього тестя та замах на вбивство ще двох осіб

Сарненською окружною прокуратурою завершено досудове розслідування стосовно 37-річного жителя с. Рудня-Карпилівська Сарненського району, якому інкримінують умисне вбивство та закінчений замах на умисне вбивство двох осіб (ч.1 ст.115, ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 КК України).Досудовим розслідування встановлено, що 1 червня цього року зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, взяв незареєстровану мисливську рушницю та пішов до будинку батьків своєї колишньої дружини. Там він застрелив тестя, поранив швагра та вдарив по голові прикладом рушниці тещу. Завдяки своєчасно наданій медичній допомозі життя швагра та тещі вдалося врятувати. До приїзду поліції стрільця допомогли затримати місцеві жителі.Обвинувальний акт скеровано до Сарненського районного суду. Чоловік наразі перебуває під вартою. У ході слідства проведена психолого-психіатрична експертиза, яка підтвердила, що відхилень обвинувачений не має і на момент вчинення злочину він усвідомлював свої дії.Досудове розслідування здійснювала група слідчих у складі слідчих СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області та СУ ГУНП в Рівненській області.Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на cтрок від десяти до п'ятнадцяти років або довічного ув’язнення.