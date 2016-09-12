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Українці завоювали 117 медалей на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро
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Сегодня, 13:19
Українські паралімпійці завоювали 117 медалей на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. У загальнокомандному заліку збірна України зі 117-ма нагородами (41-37-39) зайняла третю сходинку. Першими фінішували китайці - 105, 81, 51, на другому місці Великобританія - 64, 39, 44. Відзначимо, збірна України перевершила досягнення Паралімпіади-2012 у Лондоні. Тоді українці завоювали 84 медалі.