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Українці завоювали 117 медалей на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро
Переглядів Переглядів: 34  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 13:19
Українські паралімпійці завоювали 117 медалей на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.
У загальнокомандному заліку збірна України зі 117-ма нагородами (41-37-39) зайняла третю сходинку.
Першими фінішували китайці - 105, 81, 51, на другому місці Великобританія - 64, 39, 44.
Відзначимо, збірна України перевершила досягнення Паралімпіади-2012 у Лондоні. Тоді українці завоювали 84 медалі.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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