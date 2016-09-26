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Платниками – спрощенцями єдиний внесок сплачується незалежно ..
Для підприємців єдиного податку єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ...


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Платниками – спрощенцями єдиний внесок сплачується незалежно від отриманого доходу
Переглядів Переглядів: 19  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 13:28
Для підприємців єдиного податку єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) нараховується у розмірі 22% на суми, що визначаються такими платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
Мінімальний страховий внесок – визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.
З 01.05.2016 мінімальна заробітна плата - 1450 грн. Тобто, мінімальний страховий внесок на травень – листопад 2016 року становить 319 грн. за місяць (1450 грн.* 0,22).
Право на звільнення від сплати єдиного внеску за себе мають фізичні особи - підприємці єдиного податку за умови, що вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують, відповідно до закону, пенсію або соціальну допомогу.
Таким чином, платниками – спрощенцями єдиний внесок сплачується незалежно від того, отримували вони дохід чи ні.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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