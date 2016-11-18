Понад тисяча чоловіків з різних куточків Рівненщини обрали контрактну службу в армії з початку року

Серед переваг вступу до лав ЗСУ за контрактом – стабільна зарплата від 7 тисяч гривень, безкоштовна освіта, додаткове грошове забезпечення і пільгове житло.

В армію за контрактом: переваги і умови служби

Як повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Юрій Приварський, Рівненщина – у трійці кращих серед західних областей України із відбору кандидатів на контрактну службу. З початку 2016 року вже 1155 чоловіків з області поповнили ряди Збройних Сил України. 110 з них підписали контракти в жовтні.

Найбільше патріотів – у Дубенському, Костопільському, Млинівському, Гощанському районах та місті Дубно, де достатньо бажаючих служити за контрактом.

Не поспішають поповнювати ряди української армії чоловіки поліських районів – Володимирецького, Рокитнівського та Березнівського. На відміну від Сарненщини, де вистачає охочих служити на користь країні.

Наразі в районних та міських комісаріатах Рівненської області триває відбір громадян України до лав Збройних Сил України за контрактом.