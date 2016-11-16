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Сделайте свой сад уютным
Переглядів Переглядів: 54  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 14:41
Как можно преобразить серый и непривлекательный земельный участок, используя качели для сада, фигурки и подручные материалы, в комфортное место для отдыха? Очень просто. Главное – желание.
Загородный участок – идеальное место для позитивных эмоций и душевного комфорта. Иногда так хочется сюда приехать после трудовых будней и, позабыв обо всем на свете, просто отдохнуть. И совеем неважно, в одиночестве или в кругу хороших друзей. Но, чтобы отдых был комфортным, нужно приложить максимум усилий и попробовать превратить свою территорию в рай. Всего лишь 2-3 часа в день и ваш уголок будет выглядеть как на картинках в глянцевых журналах: садовые диван-качели, мощеные дорожки, заморские растения и симпатичные фигурки.

Загадки фарфоровых и гипсовых фигур
Выбирая фигурки для сада, помните одно правило: гармония во всем. Все дизайнерские элементы должны хорошо вписываться в общий стиль. Фарфоровые и гипсовые фигуры купите в магазине, деревянные изготовьте самостоятельно.
Гномам, лесовикам и нимфам владельцы загородных домов придавали особое значение. Они верили, что такие фигурки влияют на их судьбу и жизнь растений. Установив в своем саду коров, баранов и домашних птиц, никто не сомневался: долголетие и здоровье - обеспечены. Беззаботную жизнь, насыщенную интересными приключениями сулили мраморные фигуры сказочных героев.

Без мебели никак
Деревянные лавочки, скамеечки, пуфы – настоящая изюминка любого сада. С ними можно экспериментировать и расставлять как угодно. Как вариант – небольшие зоны, разделенными извилистыми тропинками. В каком конце сада вы бы не оказались, будет на что присесть, чтобы отдохнуть. К примеру, в зону, где расположен мангал можно купить дорогие садовые качели. Возле озера прекрасно смотрится деревянный пуф, вскрытый морилкой. Под вековым деревом с могучими кронами поставьте обычную скамейку, сколоченную из неокрашенных бревен.

Старый садовый инвентарь и его новое амплуа
Уже собрали старые тазики, лопаты и лейки, чтобы отнести на свалку? Не торопитесь. Вещи «пенсионного возраста» можно «воскресить» и вернуть их к жизни. Насыпьте в пластмассовую миску земли и посадите в нее вьющиеся растения. Разукрасьте красками бутылки из-под вина, получатся прекрасные вазочки для цветов. Есть старая лейка? Она легко превращается в мини-фонтан. Остались побитые керамические горшки? Осколками можно декорировать дорожку. Валяются дверные ручки? Из них получаются прекрасные вешалки для садового инвентаря.
На этом идеи для создания ландшафтного дизайна на вашем приусадебном участке не заканчиваются. Дайте волю своей фантазии и не бойтесь воплощать в жизнь самые смелые идеи. У вас все получится!
Джерело: provinciyka.rv.ua
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