Манор Медикал Центр предлагает помощь в лечении болезней опорно-двигательного аппарата

Уровень ортопедии в Израиле является одним из самых высоких в мире. Связано это не только с качественной подготовкой специалистов, но и с оснащением медицинских учреждений, где в наши дни используется самое передовое оборудование. Благодаря этому лечение межпозвоночной грыжи в Израиле позволяет добиться поразительных результатов и вернуть к привычному образу жизни тысячи людей, которые не только страдали от сильных болей в спине, но и в результате повреждения нервных окончаний испытывали проблемы с сердцем, печенью, почками и пищеварительной системой.

Лечение в Израиле подразумевает тщательную диагностику любого заболевания. Однако когда речь идет о межпозвоночной грыже, то в этом случае пациентам уделяется повышенное внимание. Ведь задача медиков сводится не только к тому, чтобы обнаружить смещение межпозвоночных дисков и определить степень их повреждения, но и выявить побочные недуги, которые являются следствием образования грыжи. Поэтому на начальном этапе диагностики израильские клиники прибегают к таким распространенным методам, как ультразвуковое исследование и рентген. Однако если есть хотя бы малейший намек на другие отклонения в здоровье пациента, то он проходит комплексное обследование с использованием новейшего оборудования, которое позволяет выявить даже самые незначительные патологии.

Лечение межпозвоночной грыжи в Израиле предусматривает достаточно длительное пребывание в стационаре. Это касается, в первую очередь, тех пациентов, для которых выбран консервативный метод борьбы с этим ортопедическим недугом. Поэтому им предоставляются комфортабельные палаты, оснащенные всем необходимым для проживания и лечения, полноценное трехразовое питание, а также переводчик. Кроме этого, пациенты с межпозвоночной грыжей находятся под круглосуточным наблюдением медицинского персонала и в любой момент могут проконсультироваться у специалистов по интересующим их вопросам или же получить квалифицированную помощь при ухудшении самочувствия.

Несмотря на то, что медицина в Израиле является платной, правительство этой страны ежегодно выделяет десятки миллионов долларов на развитие здравоохранения. Эти деньги, в первую очередь, используются для проведения научно-исследовательской работы, результаты которой позволяют внедрять в клиниках новые технологии. Благодаря государственной поддержке израильские клиники относительно недавно освоили прогрессивным метод борьбы с межпозвоночной грыжей именуемый перкутанная нуклеопластика. Его суть заключается в том, что в полое пространство межпозвоночного диска вводится холодная жидкая плазма, которая позволяет восстановить его структуру и эффективно избавляет пациентов от болевых ощущений. Такая операция занимает не более тридцати-сорока минут, и уже через несколько часов пациент может покинуть клинику, забыв о межпозвоночной грыже на ближайшие семь-десять лет. Кроме этого, научные исследования в области ортопедии позволили израильским клиникам освоить множество малоинвазивных методов борьбы с межпозвоночной грыжей, которые дают возможность избежать побочных эффектов и осложнений, гарантируя притом 100-процентное избавление от недуга.

На сегодняшний день в Израиле открыто достаточно большое количество медицинских учреждений, при которых действуют ортопедические отделения и проводится лечение межпозвоночной грыжи. В Израиле наиболее впечатляющими результатами в лечении межпозвоночной грыжи могут похвастаться клиники, которые входят в состав одной из самых известных медицинских организаций – Манор Медикал Групп. Обратившись в них за помощью, каждый пациент может рассчитывать на грамотное и качественное лечение межпозвоночной грыжи наиболее эффективными и передовыми методами.