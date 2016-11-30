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Правильное применение масок для волос
Переглядів Переглядів: 32  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 11:45
Неблагоприятная экология и стрессы, вредные привычки и неправильное питание, окрашивание и химические завивки, да просто даже неаккуратное использование расчески – все может нанести вред волосам. Оградить от всего себя не можем, но помочь нашим безжизненным волосам просто обязаны! Волосы, как и люди, испытывают стресс, болеют и поэтому возникает острая необходимость в особенном уходе. Процесс восстановления занимает определенное время, так как нужен полный подход к волосам, правильное питание, включающее в себя различные витамины, маски для придания жизни волосам, приготовленные самостоятельно из свежих, натуральных продуктов.

Правильное применение масок для волос

Рецептов масок очень много и все они разнообразны, нужно только подобрать для своего типа волос. Маски, в частности wella масло для волос, используют как для роста, так и для густоты волос, для укрепления, против выпадения, медленного роста, секущихся кончиков, перхоти и шелушения. Самое главное, четко следовать рецептуре, использовать только свежие продукты, чистую стеклянную посуду (деревянную, керамическую) и ни в коем случае не использовать металлические приборы в работе, из-за вредоносного воздействия на некоторые ингредиенты масок.
Домашние маски делятся на те, которые наносятся перед мытьем головы, то есть на грязные волосы и на те, которые для восстановления наносятся после мытья на чистые волосы. Перед применением все ингредиенты подогреть, маска должна быть теплой, ее втирают в кожный покров массажными движениями и распределяют по всей длине. Для большей эффективности восстановления поврежденных волос, нужно поверх надеть полиэтиленовую шапочку и укутать голову полотенцем или теплым платком, для создания эффекта бани. От тепла поры головы будут расширяться и лучше воспринимать различные полезные витамины и вещества. Никогда самовольно не надо превышать количество ингредиента, указанного в рецепте, либо продлевать время процедуры. Если в составе маски использовалось масло (оно со временем способствует вымыванию из волос красящего пигмента), то волосы следует смывать шампунем, использовать отвары и настои из трав либо промывать простой проточной водой. Курс реабилитации состоит из пятнадцати – двадцати подходов, которые надо проводить несколько раз еженедельно. Для профилактики масками пользуются пару раз в месяц.
Хорошую славу заработала маска лонда. Ее рекомендуют для окрашенных волос. Следует помнить, что перед использованием маски, никогда не надо пренебрегать тестом на чувствительность. Это простая процедура и не займет много времени. Маски противопоказано использовать при кожных заболеваниях головы, каких-то других кожных проблемах, очень чувствительной кожи и аллергических реакциях.
Домашние маски для волос – это уникальное, эффективное и очень экономичное средство, состав которого известен. Здесь точно нет подделки и химии. Это дополнительный уход, чтобы после процедур «оживить» волосы, улучшить естественный цвет, возвратить мягкость и природный блеск. Самое главное - для здоровья волос надо просто соблюдать простые, элементарные правила и регулярный уход!
Джерело: provinciyka.rv.ua
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