Операція «Акциз-2017» триває

Серед найважливіших напрямків роботи податкової міліції є очищення ринку підакцизних товарів від фальсифікату та незаконно ввезеної на територію України підакцизної продукції. Проведення належних заходів по вказаному напрямку здійснювалося протягом 2016 року в рамках загальнодержавної операції «Акциз-2016».

Так, протягом минулого року, працівниками податкової міліції області припинено незаконну діяльність 4 підпільних цехів: 1 - по виробництву спирту та 3 – по ЛГВ. За результатами виявлених та припинених правопорушень, вилучено підакцизних товарів на суму понад 17,5 млн. грн., з яких спирту – більше 2,6 млн. грн., лікеро-горілчаних виробів – понад 3 млн. грн., тютюнових виробів – майже 1,4 млн. грн., паливно-мастильних матеріалів – понад 7,9 млн. грн. та транспортних засобів на суму 2,5 млн. грн.

Проведення оперативно-профілактичних заходів буде продовжено і в 2017 році в рамках операції «Акциз-2017».

Тож, якщо у вас є підозри щодо якості алкогольних напоїв, автентичності марок акцизного податку на них, стала відома інформація про незаконну діяльність на ринку нафтопродуктів, або протизаконне ввезення на територію України транспортних засобів, телефонуйте та повідомляйте про це за номером чергової частини оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області 0362-692-588.



ГУ ДФС у Рівненській області.