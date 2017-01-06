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Что нужно учитывать при видеосъёмке на природе
Переглядів Переглядів: 41  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 19:21
Когда свадьба проводится летом, да и зимой тоже, чаще всего молодожёны стараются провести видеосъёмку на природе, так как нет ничего красивее естественных пейзажей, которые смогут украсить собой любые кадры. Вообще любая свадебная видеосъёмка должна быть максимально тщательно спланирована, тем более та, что будет проводиться на открытом воздухе, где понадобится аренда операторского крана, тогда молодожёнам не придётся непосредственно в день свадьбы слишком сильно переживать.
Естественно, изначально нужно выбрать видеооператора, который сможет воплотить в жизнь все задуманные идеи, на поиск такого человека может уйти немало времени, поэтому заняться этим стоит заранее, чтобы точно найти профессионала. С видеооператором нужно обсудить все свои желания, касающиеся съёмки, чтобы понять, сможет ли он сделать все именно так, как вам нужно.
Конечно, съемку можно сделать и в каком-либо помещении, но природа хороша своей яркостью, тем, что там все естественно и красиво, кроме того, это прекрасная возможность провести время на свежем воздухе, а не в душном помещении.
Съёмки, которые проходят весной, обычно бывают неповторимыми, нельзя угадать, какая погода будет в апреле каждого года, может быть и очень тепло, а иногда в это время на траве ещё лежит снег, поэтому кадры получаются завораживающими. Если хочется поймать весной именно хорошую погоду, то лучше всего планировать свадьбу на май, вероятность тепла в этом месяце гораздо выше.
Летние свадьбы отличаются тем, что вокруг все зелено и ярко, соответственно, и видеосъёмка получается такой же, но даже летом погода может быть непредсказуемой, например, внезапно может полить дождь, правда, видеосъёмку этим испортить нельзя, достаточно лишь, чтобы молодожёны были готовы к дождю и ещё искренне радовались ему. Летом желательно для видеосъемки выбрать какую-либо живописную поляну или берег реки, получится очень красиво.
Осень - это буйство красок, листья начинают окрашиваться в разные цвета. Многие говорят, что осень - пора грязи, но на самом деле осенью получаются очень красивые видеосъемки, особенно, если они проходят в лесу и, если для съёмки выбран конец октября, когда листья уже достаточно жёлтые и начинают опадать.
Что уж говорить про зимние фотосъёмки, когда вокруг все белым бело, а в идеале ещё и падает снег. Правда, для такой видеосъемки молодожёны должны утеплиться, причём утеплиться красиво, чтобы кадры получились стильными. Можно обзавестись одинаковыми вязанными варежками и шарфами. Будет очень интересно выглядеть.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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