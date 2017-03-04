Как формируется цена на гранитные памятники

Каким бы циничным это ни казалось, но даже в тяжелый период, связанный с уходом из жизни близкого человека, финансовая сторона вопроса нас не оставляет равнодушными. Легко махнуть рукой: «ничего не жалко», когда с деньгами проблем нет, а если это не так? В этой связи очень много нареканий можно услышать в отношении стоимости памятников из гранита. Действительно ли она неоправданно высока? Сразу оговоримся, речь не идет о закупке заготовок, когда приобретаются памятники оптом, мы рассмотрим, из каких составляющих формируется розничная цена на этот скорбный товар. Примерно треть цены – это оплата (с надбавкой за вредность) труда рабочих, добывающих гранит, амортизация дорогостоящего оборудования и расходы на перевозку глыб гранита в камнеобрабатывающий цех.



Обработка

После обработки в цехах, где происходит изготовление памятников, а именно: распиловка, окантовка слябов, полировка, гранит дорожает еще на одну треть окончательной цены. В стоимость закладываются: вложения в шлифовальное, полировочное, фрезерное и другое дорогостоящее оборудование, зарплата квалифицированных специалистов, колоссальные расходы на оплату электроэнергии. Вот по этой цене, составляющей две трети окончательной стоимости, приобретают гранитные заготовки для памятников те художники и резчики, у которых мы с вами и заказываем надгробия.



Окончательная цена

В принципе, только на этом этапе розничный заказчик может как-то повлиять на цену вопроса. Ручная работа никогда не ценилась дешево, и чем сложнее и кропотливее рисунок, тем дороже обойдется памятник. На цену влияют также сорт гранита и габариты каменной плиты, так что здесь тоже есть возможность для маневра. Ну и еще один важный момент: осмотрите мастерскую. Если в ней нет следов работы, вы имеете дело с перекупщиком, а значит, к цене памятника добавится еще как минимум 20-25%.