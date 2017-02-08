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Винная курица с грибами и картофелем порционная. Праздничное меню
Переглядів Переглядів: 39  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 10:09
Куриное мясо отличается нежным вкусом, который хорошо сочетается с грибами и картофелем. Белое полусладкое вино придаст блюду приятный оттенок, в результате чего вы получите превосходное сочетание простых продуктов в изысканном оформлении. Блюдо будем подавать в небольших салатниках или креманках по порциям в качестве горячей закуски – гости будут приятно удивлены такому оригинальному решению!

Оперативная полиграфия, в частности печать папок для ресторанов — сегмент очень индивидуальный (здесь у каждого свое техзадание, своя изюминка), и ее стоимость целиком зависит от тиража, формата, цветности, наличия или отсутствия ламинации и прочей постпечатной отделки и пр.

Для приготовления блюда возьмите:

• Филе куриной грудки 400 г.
• Мука 50-60 г.
• Грибы шампиньоны 350 г.
• Картофель 3-4 клубня.
• Вино белое п\сл 300 мл.
• Соль.
• Перец белый молотый 1 щепотка.

Приготовление:

• Куриное филе разрежьте на полоски длиной примерно 4 см, и шириной 2-2,5 см.
• Присыпьте кусочки курицы мукой, переложите их в полиэтиленовый пакет, надуйте его и крепко завяжите. Хорошенько встряхните пакет, чтобы мука равномерно распределилась на поверхности мяса.
• Шампиньоны нарежьте вдоль на тонкие ломтики, обжарьте их на сковороде до готовности.
• Картофель следует выбирать хорошего качества – ровный и без глазков. Отварите его в мундире до готовности, очистите и остудите.
• В глубокой сковороде обжарьте куриные полоски, затем влейте вино и остатки муки, перемешайте, присолите.
• Добавьте сюда же обжаренные грибы, продолжайте готовить на слабом огне еще 10-12 минут.
• Картофель измельчите в соломку и добавьте в сковороду в последние 2 минуты. Перемешайте и снимите блюдо с плиты.

Готовое блюдо необходимо слегка остудить и разложить по порциям, украсив веточками зелени по вкусу. Приятного аппетита!
Джерело: provinciyka.rv.ua
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