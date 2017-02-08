Винная курица с грибами и картофелем порционная. Праздничное меню

Куриное мясо отличается нежным вкусом, который хорошо сочетается с грибами и картофелем. Белое полусладкое вино придаст блюду приятный оттенок, в результате чего вы получите превосходное сочетание простых продуктов в изысканном оформлении. Блюдо будем подавать в небольших салатниках или креманках по порциям в качестве горячей закуски – гости будут приятно удивлены такому оригинальному решению!



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Для приготовления блюда возьмите:



• Филе куриной грудки 400 г.

• Мука 50-60 г.

• Грибы шампиньоны 350 г.

• Картофель 3-4 клубня.

• Вино белое п\сл 300 мл.

• Соль.

• Перец белый молотый 1 щепотка.



Приготовление:



• Куриное филе разрежьте на полоски длиной примерно 4 см, и шириной 2-2,5 см.

• Присыпьте кусочки курицы мукой, переложите их в полиэтиленовый пакет, надуйте его и крепко завяжите. Хорошенько встряхните пакет, чтобы мука равномерно распределилась на поверхности мяса.

• Шампиньоны нарежьте вдоль на тонкие ломтики, обжарьте их на сковороде до готовности.

• Картофель следует выбирать хорошего качества – ровный и без глазков. Отварите его в мундире до готовности, очистите и остудите.

• В глубокой сковороде обжарьте куриные полоски, затем влейте вино и остатки муки, перемешайте, присолите.

• Добавьте сюда же обжаренные грибы, продолжайте готовить на слабом огне еще 10-12 минут.

• Картофель измельчите в соломку и добавьте в сковороду в последние 2 минуты. Перемешайте и снимите блюдо с плиты.



Готовое блюдо необходимо слегка остудить и разложить по порциям, украсив веточками зелени по вкусу. Приятного аппетита!