 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

На Сарненщині розслідується факт службового підроблення
Сарненська місцева прокуратура спільно із правоохоронними органами вживає заходи щодо боротьби із ко ...


У Рівному обговорили проблеми лікування та профілактики серц ..
Близько сотні фахівців медичної галузі взяли участь в Другій обласній конференції «Лікування та проф ...


Відзначили кращих фотографів-учнів навчальних закладів
16 - 17 травня відбувся обласний конкурс-змагання юних фотолюбителів «Ми – діти України!». Організат ...


За втручання Здолбунівської місцевої прокуратури добровільно ..
Здолбунівською місцевою прокуратурою особлива увага приділяється захисту прав дітей та держави в осв ...


Неповнолітнього, який підозрюється у нанесенні смертельних т ..
У с.Мар’янівка Здолбунівського району у власному помешканні було виявлено 15.05.2017 мертвим 54-річн ...


У Дубні засуджено винуватця ДТП, в якій постраждав журналіс ..
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області підтримав позицію Дубенської місцевої прокуратури і ...


Понад 1 тисячу патронів та 10 гранат вилучено з автомобіля у ..
Автомобіль марки «Шевроле-Авео» зі зброєю був зупинений 28.04.2017 вночі на вимогу працівників поліц ...
 
Как сделать больше маленькую гостинную
Переглядів Переглядів: 62  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 10:52
Когда речь идет о создании схемы украшения, она должна удовлетворять широкому кругу потребностей. Если у Вас не хватает пространства в доме, то многофункциональная мебель является обязательным условием для того, чтобы сделать комнату по-больше.
Небольшая гостиная не означает, что вы не можете воплотить ваши внутренние мечты дизайна - вам просто нужно немного подумать творчески. Если вы склоняются к традиционной, современной или не совсем традиционной обстановке в доме, то гостиная является идеальным местом для демонстрации вашего стиля дизайна интерьера.
Если вы находитесь «на бюджете», можно рассмотреть нейтральную схему, которая выдержит испытание временем.
Превратим крошечную гостиную в приветственное пространство для отдыха и развлечений с помощью этих хитрых трюков декорирования.
1. Краска или красивые обои на потолке, сделают вашу комнату выше.
Место и крепление телевизора тоже играют немаловажную роль. Поэтому нужно правильно выбрать место и надежно закрепить кронштейн для телевизора.
Самое удобное расположение телевизора – конечно на стене. Когда вы приобрели современный плоский жидкокристалический телевизор или "плазму", не стоит думать: купить кронштейн для телевизора или не покупать. Закрепив его на стену – это значит избавиться от неуклюжих тумбочек, сэкономить место в квартире и создать оригинальное дизайнерское решение. Это также позволяет установить экран на комфортной высоте под нужным ракурсом, заблокирует доступ к технике маленьким детям, позволит избежать других проблем.
Все, что привлекает глаз вверх делает комнату больше.
2. Используйте светлые цвета на стенах и полу.
В то время как более темные цвета делают помещение уютным, они также поглощают свет вместо того, чтобы отражать его, что делает пространство чувствовать себя меньше. Выбирайте более светлые цвета напольных покрытий, а также цвет стен, чтобы сделать комнату чувствовать себя воздушность.
3. Повесьте полки под потолком , чтобы привлечьвзгляд вверх.
4. Используйте полосы , чтобы удлинить пространство.
Так же, как вертикальные полосы на одежде, полосатый ковер сделает вашу комнату больше.
5. Для того, чтобы создать единство, используйте различные оттенки одного и того же цвета.
Для стены, ковер и мебель с использованием различных оттенков одного и того же цвета создают визуальную согласованность, что делает пространство открытым.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Дизайнерские решения для маленьких ванных комнат
  • Оконные кондиционеры
  • Какой должна быть ваша спальня
  • Купить мебель в спальню в Киеве – нет ничего проще

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Июнь 2017 (21)
    Май 2017 (29)
    Апрель 2017 (72)
    Март 2017 (38)
    Февраль 2017 (29)
    Январь 2017 (24)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua