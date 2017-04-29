Как сделать больше маленькую гостинную

Когда речь идет о создании схемы украшения, она должна удовлетворять широкому кругу потребностей. Если у Вас не хватает пространства в доме, то многофункциональная мебель является обязательным условием для того, чтобы сделать комнату по-больше.

Небольшая гостиная не означает, что вы не можете воплотить ваши внутренние мечты дизайна - вам просто нужно немного подумать творчески. Если вы склоняются к традиционной, современной или не совсем традиционной обстановке в доме, то гостиная является идеальным местом для демонстрации вашего стиля дизайна интерьера.

Если вы находитесь «на бюджете», можно рассмотреть нейтральную схему, которая выдержит испытание временем.

Превратим крошечную гостиную в приветственное пространство для отдыха и развлечений с помощью этих хитрых трюков декорирования.

1. Краска или красивые обои на потолке, сделают вашу комнату выше.

Место и крепление телевизора тоже играют немаловажную роль. Поэтому нужно правильно выбрать место и надежно закрепить кронштейн для телевизора.

Самое удобное расположение телевизора – конечно на стене. Когда вы приобрели современный плоский жидкокристалический телевизор или "плазму", не стоит думать: купить кронштейн для телевизора или не покупать. Закрепив его на стену – это значит избавиться от неуклюжих тумбочек, сэкономить место в квартире и создать оригинальное дизайнерское решение. Это также позволяет установить экран на комфортной высоте под нужным ракурсом, заблокирует доступ к технике маленьким детям, позволит избежать других проблем.

Все, что привлекает глаз вверх делает комнату больше.

2. Используйте светлые цвета на стенах и полу.

В то время как более темные цвета делают помещение уютным, они также поглощают свет вместо того, чтобы отражать его, что делает пространство чувствовать себя меньше. Выбирайте более светлые цвета напольных покрытий, а также цвет стен, чтобы сделать комнату чувствовать себя воздушность.

3. Повесьте полки под потолком , чтобы привлечьвзгляд вверх.

4. Используйте полосы , чтобы удлинить пространство.

Так же, как вертикальные полосы на одежде, полосатый ковер сделает вашу комнату больше.

5. Для того, чтобы создать единство, используйте различные оттенки одного и того же цвета.

Для стены, ковер и мебель с использованием различных оттенков одного и того же цвета создают визуальную согласованность, что делает пространство открытым.