Что подарить: практические советы и варианты

Угадать, что именно нужно виновнику торжества - это без преувеличения настоящее искусство. Чтобы найти необходимые вещи, все больше людей начинают пользоваться специализированными интернет магазинами подарков. В частности сайт http://www.wowplace.com.ua/ имеет много положительных отзывов от пользователей в связи с хорошей ценовой политикой и качественной продукцией лучших, исключительно украинских производителей. Но, все же, давайте более подробно остановимся на том, как узнать что подарить, что следует делать, а что нет.



Советы дарителям

Слушайте. Кто-то из великих сказал: пока разум говорит, мудрость слушает. Если в приближении праздника ваш знакомый начинает рассказывать, что хотел бы поехать на рыбалку с новым спиннингом или съездить на отдых куда-то заграницу - это уже сигнал. Задайте несколько вопросов и получите еще больше информации. И тогда вам уже остается из нескольких вариантов выбрать наиболее подходящий в интернет магазине подарков с нужным ассортиментом и быстрой доставкой.



Наблюдайте. Если можете пойти домой к человеку перед тем, как дарить подарок, то обязательно сделайте это. Заметите в чужом доме несколько сервизов, море вазонов и ковры, которые уже некуда деть, и несколько оригинальных, как вы до этого думали, вариантов подарков точно отпадет.



Не переборщите! Мы всегда хотим, чтобы люди помнили, что именно мы подарили им ту или иную вещь. Не стоит ни в коем случае акцентировать внимание на себе, приклеивая к блестящей обертке презента собственные фото. И если у вас нет особых талантов к рисованию или сочинению стихов, то также не надо увлекаться.



Подарок - гордость для человека. Каждый презент должен нести какую-то ценность и солидность. Нельзя допустить, чтобы ваш босс или вторая половинка стеснялись продемонстрировать его своим знакомым. Если же это произойдет, то вы допустили ошибку. Анализируйте свои предыдущие неудачи и старайтесь не повторять их.



Осторожно с иностранным языком! Если дарите подарок с надписями на незнакомом вам языке, то обязательно поинтересуйтесь значением этих слов. Непонятный текст может поставить вас в неловкое положение: например, поздравляли с днем рождения, а текст про Новый год.



Что интересное подарить?

Возможно, у вас уже появились идеи, что именно подарить боссу, второй половинке или другу. Но, чтобы облегчить выбор, мы предлагаем к вниманию несколько оригинальных вариантов презентов:

новый брендовый парфюм. Особенно актуальный подарок для женщин. Для мужчин разобраться в каталогах косметики не так уж и просто. Но, воспользовавшись помощью знакомой девушки, можно удивить последней новинкой даже самую взыскательную женщину.

сеанс новомодного массажа. У вашего знакомого постоянные стрессы и проблемы, нет времени, чтобы просто расслабиться? Удивите оригинальным решением: массаж - это и недорогая, и очень приятная процедура.

автомобильный моющий пылесос. Если у вашего друга есть машина, то не стоит долго думать. Небольшой моющий пылесос не только облегчит процесс очистки машины от грязи, но и надолго оставит хорошие впечатления о вас.

уникальная книга. Отнюдь не книжка за несколько десятков гривен, купленная в рядовом магазине за углом. Этим уже давно никого не удивишь. А дорогой кожаный переплет, настоящий подпись автора или очень редкая книга, которая станет украшением любой библиотеки - вот что нужно!

путешествие. Романтичное путешествие на двоих с вашей любимой половинкой - что может быть лучше? Или же подарите путевку вашим знакомым и они будут очень благодарны. Дайте возможность отдохнуть хорошему другу, чтобы он расслабился и смог привести собственный внутренний мир в порядок.

необычные ксессуары. Разнообраные по стилю и дизайну, практичные и полезные они всегда найдут применение. Еще больше ценности в изделиях ручной работы из натуральной кожи. Удобные в путешествиях тревел кейсы, холдеры для банковских карт, оригинальные кожаные блокноты – софтбуки сами по себе необычные аксессуары, но их ручное исполнение делает их просто уникальными. Именно такие особенные вещи в достойном ассортименте предложит интернет магазин WOWplace.