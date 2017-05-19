 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Дві газети на Рівненщині «роздержавились»
Газети «Володимирецький вісник» та «Сарненські новини» першими на Рівненщині завершили процес роздер ...


На Рівненщині стартували військово-патріотичні змагання сере ..
На Рівненському полігоні стартував обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної ...


На Сарненщині розслідується факт службового підроблення
Сарненська місцева прокуратура спільно із правоохоронними органами вживає заходи щодо боротьби із ко ...


У Рівному обговорили проблеми лікування та профілактики серц ..
Близько сотні фахівців медичної галузі взяли участь в Другій обласній конференції «Лікування та проф ...


Відзначили кращих фотографів-учнів навчальних закладів
16 - 17 травня відбувся обласний конкурс-змагання юних фотолюбителів «Ми – діти України!». Організат ...


За втручання Здолбунівської місцевої прокуратури добровільно ..
Здолбунівською місцевою прокуратурою особлива увага приділяється захисту прав дітей та держави в осв ...


Неповнолітнього, який підозрюється у нанесенні смертельних т ..
У с.Мар’янівка Здолбунівського району у власному помешканні було виявлено 15.05.2017 мертвим 54-річн ...
 
Дві газети на Рівненщині «роздержавились»
Переглядів Переглядів: 34  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 08:38
Газети «Володимирецький вісник» та «Сарненські новини» першими на Рівненщині завершили процес роздержавлення. Про це повідомляє прес-служба Рівненської ОДА.
Тож відтепер «районки» - самостійні. Влада вже не фінансуватиме видання, а замовлятиме інформаційні послуги виключно на договірних умовах. Відносини будуть партнерськими.
Колишні головні редактори видань, а зараз керівники ПП «Редакція газети «Сарненські новини» та ТОВ «Володимирецький вісник» Світлана Ляшко та Сергій Скібчик отримали Свідоцтва про державну реєстрацію.
Чекають на офіційні документи і редакції інших 12 газет, що беруть участь у першому етапі роздержавлення.
Загалом, на Рівненщині із 20 комунальних газет, співзасновниками яких є органи влади та трудові колективи, 14 - виявили бажання реформуватися у першому етапі.
Таким чином Рівненщина стала лідером у впровадженні медіа реформи. Так участь у першому етапі реформування, окрім вище згаданих видань, беруть редакції обласної газети «Вісті Рівненщини», комунальних газет: «Замок» (м.Дубно), «Нове життя» (Здолбунівський район), «Життя і слово» (Острозький район), «Вісник Демидівщини» (Демидівський район), «Рідний край» (Гощанський район), «Надслучанський вісник» (Березнівський район), «Дубровицький вісник» (Дубровицький район), «Новини Рокитнівщини» (Рокитнівський район), «Вісник Кореччини» (Корецький район), «Полісся» (Зарічненський район), «Гомін» (Млинівський район).
Згідно із Законом «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», отримавши Свідоцтво про державну реєстрацію, засоби масової інформації самостійно функціонуватимуть та формуватимуть редакційну політику. А це сприятиме їхній самостійності та зміцненню свободи слова.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Визначено «Гордість Рівненщини»
  • Рівненський район
  • Рівненський район
  • Переможець чемпіонату області з міні-футболу визначиться у Рівному
  • Бузкові фестини журналістів

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Июнь 2017 (24)
    Май 2017 (29)
    Апрель 2017 (72)
    Март 2017 (38)
    Февраль 2017 (29)
    Январь 2017 (24)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua