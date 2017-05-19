Дві газети на Рівненщині «роздержавились»

Газети «Володимирецький вісник» та «Сарненські новини» першими на Рівненщині завершили процес роздержавлення. Про це повідомляє прес-служба Рівненської ОДА.

Тож відтепер «районки» - самостійні. Влада вже не фінансуватиме видання, а замовлятиме інформаційні послуги виключно на договірних умовах. Відносини будуть партнерськими.

Колишні головні редактори видань, а зараз керівники ПП «Редакція газети «Сарненські новини» та ТОВ «Володимирецький вісник» Світлана Ляшко та Сергій Скібчик отримали Свідоцтва про державну реєстрацію.

Чекають на офіційні документи і редакції інших 12 газет, що беруть участь у першому етапі роздержавлення.

Загалом, на Рівненщині із 20 комунальних газет, співзасновниками яких є органи влади та трудові колективи, 14 - виявили бажання реформуватися у першому етапі.

Таким чином Рівненщина стала лідером у впровадженні медіа реформи. Так участь у першому етапі реформування, окрім вище згаданих видань, беруть редакції обласної газети «Вісті Рівненщини», комунальних газет: «Замок» (м.Дубно), «Нове життя» (Здолбунівський район), «Життя і слово» (Острозький район), «Вісник Демидівщини» (Демидівський район), «Рідний край» (Гощанський район), «Надслучанський вісник» (Березнівський район), «Дубровицький вісник» (Дубровицький район), «Новини Рокитнівщини» (Рокитнівський район), «Вісник Кореччини» (Корецький район), «Полісся» (Зарічненський район), «Гомін» (Млинівський район).

Згідно із Законом «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», отримавши Свідоцтво про державну реєстрацію, засоби масової інформації самостійно функціонуватимуть та формуватимуть редакційну політику. А це сприятиме їхній самостійності та зміцненню свободи слова.