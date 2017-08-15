Как выбрать перчатки?

Что служит оптимальной защитой рук от холода? Безусловно, это перчатки! Но чтобы они служили долгий период, важно правильно выбрать этот аксессуар. Такой предмет гардероба не только позволяет разнообразить осенние и зимние ансамбли, но и служит отличной защитой для кожи рук.

Сегодня производители предлагают широкое разнообразие перчаток. Но как среди них выбрать оптимальный вариант? Для теплой зимы и осени оптимальным решением являются модели из натуральной кожи. Определить качественный вариант можно по трем основным критериям:



особенностям исполнения швов;

окраске;

крою.

Хорошее изделие обязательно основательно прокрашивается по всей поверхности. Здесь нет никаких подтеков и размытых участков. Качественные варианты шьются из цельных кусков кожи. Никакие кусочки, обработанные весьма стильно, для этого не используются. Швов не должно быть много. Стежки не пропускаются. В противном случае модель потеряет форму.



Для оптимальной защиты рук стоит постоянно пользоваться изделием. Чтобы не задумываться над тем, где оставлен очередной аксессуар, стоит приобрести перчатки оптом : это позволит держать одну пару дома, другую — в сумочке. Можно оставить экземпляр на работе, в автомобиле или у лучшей подруги. Так можно избежать проблем с постоянным поиском этого важного предмета гардероба, у которого есть одно неприятное свойство: перчатки часто теряются. Подобный рациональный подход позволит не переживать о красоте рук. Ведь они будут защищены от ветров, снега, дождя и других капризных проявлений погоды всегда!

При выборе перчаток пристальное внимание следует уделить разновидности кожи. Наиболее качественными считаются козья, оленья, овечья и свиная. Каждый из вариантов имеет свои особенности. Но наиболее распространенными являются перчатки из козьей и овечьей кожи. Этот материал удобный, тонкий, практичный и эластичный. Свиная кожа более теплая, мягкая и толстая.

Вне зависимости от того, какой из этих вариантов выбран, очень важно отличить оригинал от подделки. Натуральная кожа нагревается, если чуть-чуть подержать аксессуар в руках. Искусственный материал в таком случае остается холодным и достаточно твердым. Это очень важно! Ведь только качественный натуральный материал позволит рукам оставаться в тепле и комфорте длительное время, избежав покраснений, переохлаждения и других проблем.