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Как выбрать перчатки?
Переглядів Переглядів: 286  Обговорень Обговорень: (0) 15-08-2017, 14:31
Что служит оптимальной защитой рук от холода? Безусловно, это перчатки! Но чтобы они служили долгий период, важно правильно выбрать этот аксессуар. Такой предмет гардероба не только позволяет разнообразить осенние и зимние ансамбли, но и служит отличной защитой для кожи рук.
Сегодня производители предлагают широкое разнообразие перчаток. Но как среди них выбрать оптимальный вариант? Для теплой зимы и осени оптимальным решением являются модели из натуральной кожи. Определить качественный вариант можно по трем основным критериям:

особенностям исполнения швов;
окраске;
крою.
Хорошее изделие обязательно основательно прокрашивается по всей поверхности. Здесь нет никаких подтеков и размытых участков. Качественные варианты шьются из цельных кусков кожи. Никакие кусочки, обработанные весьма стильно, для этого не используются. Швов не должно быть много. Стежки не пропускаются. В противном случае модель потеряет форму.
Как выбрать перчатки?
Для оптимальной защиты рук стоит постоянно пользоваться изделием. Чтобы не задумываться над тем, где оставлен очередной аксессуар, стоит приобрести перчатки оптом: это позволит держать одну пару дома, другую — в сумочке. Можно оставить экземпляр на работе, в автомобиле или у лучшей подруги. Так можно избежать проблем с постоянным поиском этого важного предмета гардероба, у которого есть одно неприятное свойство: перчатки часто теряются. Подобный рациональный подход позволит не переживать о красоте рук. Ведь они будут защищены от ветров, снега, дождя и других капризных проявлений погоды всегда!
При выборе перчаток пристальное внимание следует уделить разновидности кожи. Наиболее качественными считаются козья, оленья, овечья и свиная. Каждый из вариантов имеет свои особенности. Но наиболее распространенными являются перчатки из козьей и овечьей кожи. Этот материал удобный, тонкий, практичный и эластичный. Свиная кожа более теплая, мягкая и толстая.
Вне зависимости от того, какой из этих вариантов выбран, очень важно отличить оригинал от подделки. Натуральная кожа нагревается, если чуть-чуть подержать аксессуар в руках. Искусственный материал в таком случае остается холодным и достаточно твердым. Это очень важно! Ведь только качественный натуральный материал позволит рукам оставаться в тепле и комфорте длительное время, избежав покраснений, переохлаждения и других проблем.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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