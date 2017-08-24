 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Потяг, який курсував з України до Польщі, змінює маршрут



На понад 50 млн. грн. порушення при виплаті зарплати виявил ..
У процесі сучасного оновлення, модернізування та реформування соціально-економічних відносин в Украї ...


За сім місяців 2017 року територіальні громади Рівненщини о ..
Платники податків Рівненської області за місяців 2017 року сплатили до місцевих бюджетів усіх рівні ...


В Радивилівський районний суд нарешті призначили суддю
Президент України своїм Указом від 7 серпня 2017 року перевів шляхом відрядження строком до шести мі ...


Прокурор Рівненської області повідомив про підозру депутату ..
Прокурор Рівненської області Богдан Подубинський повідомив про підозру депутату однієї із міських ра ...


Поліцейського викрито під час одержання 300 дол США неправом ..
Завдяки успішно проведеній спільній операції працівників прокуратури Рівненської області, Управлінь ...


На Рівненщині власники елітних авто сплатили більше 1,0 млн ..
За січень-липень поточного року до місцевих бюджетів Рівненщини надійшло 1052,7 тис. грн. транспортн ...
 
Где нужно приобретать оригинальные чехлы для iPhone?
Переглядів Переглядів: 72  Обговорень Обговорень: (0) 24-08-2017, 22:41
Смартфоны iPhone славятся своим консерватизмом и чувством стиля, поэтому ярких зеленых и фиолетовых расцветок яблочных коммуникаторов вы не найдете. Чтобы как-то освежить свой смартфон, придать ему новый образ и одновременно защитить от повреждений, владельцы iPhone приобретают яркие и радужные чехлы.
Такой вид аксессуара нужно приобретать в специальных фирменных магазинах с оригинальными чехлами. Именно в таких магазинах вы можете подобрать себе стильный и оригинальный чехол, украшенный современными принтами или классический кожаный, который не только защитит ваше устройство от механических повреждений, но и придаст вашему смартфону ярких оттенков и оригинальности.
Сегодня телефон это не только средство связи, смартфоны в наше время подтверждают статус человека, его имидж и чувство стиля. Если вы хотите выделиться из толпы и быть индивидуальностью, оригинальные чехлы https://iday.com.ua/iphone-cases-7/ украшают и сохраняют гаджет. Не нужно повторять ошибки владельца магазина Apple Service, который получил постановление Районного суда города Пемзы, в котором его обвиняют в торговле аксессуарами, рекламирующие наркотические средства. Владелец магазина Apple Service продавал чехлы для iPhone, украшенные не совсем легальным лекарством марихуаной.
Полиция тут же отреагировала на такой звонок и посчитала чехлы с марихуаной пропагандой либо незаконной рекламой наркотических средств. Заявление от полиции было направлено в городской суд, который, не долго думая, признал владельца магазина аксессуаров виновным.
За торговлю чехлами с изображением наркотических средств владелец магазина заплатил 40 000 рублей. Абсурдно, но, наверное, по закону справедливо. Поэтому к подбору чехлов для яблочных коммуникаторов нужно подходить с умом.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Apple iPhone 8 получит лазерный 3D-сканер для идентификации пользователя
  • Для чего необходимы чехлы и накладки на Айфон?
  • Чехол для iPhone 6
  • Как правильно выбрать чехол для своего планшета?
  • Разблокировка Iphone

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Август 2017 (47)
    Июль 2017 (34)
    Июнь 2017 (38)
    Май 2017 (31)
    Апрель 2017 (72)
    Март 2017 (38)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору