Как выбрать кухонную вытяжку

Кухонная вытяжка необходима для того, чтобы очищать в среде, где происходит приготовление пищи.

Зачем нужно очищать воздух?

Хозяйка проводит большую часть времени дома именно на кухне. И от состояния этой зоны зависит здоровье женщины. Климат в кухонной зоне загрязняется частицами сгоревшей пищи и частичками того, что выделяется при готовке. Тем более, если в помещении недостаточно вентиляции, то запахи создают не комфортные ощущения. Они создают плохое настроение у людей, тем более у женщин. Конечно, можно заниматься проветриванием. Но это не всегда помогает, особенно в жару. Поэтому хозяюшки часто приобретают кухонную вытяжку. Устанавливать ее лучше над плитой. Ведь именно оттуда идут все запахи.

Какую модель выбрать?

Вы можете купить любую кухонную вытяжку на сайте Ventolux. Но как выбрать подходящую мало кто знает. Обращайте на производительность модели. Ведь от этого параметра зависит как много воздуха пропускает через себя вытяжка за определенное количество времени. Если следовать санитарным нормам, то объем загрязненного воздуха должен смениться за один час. Следовательно, чем больше по площади кухня, тем выше должна быть производительность кухонной вытяжки.

Как правильно выбрать кухонную вытяжку?

1. Размеры.

Ширина должна быть не меньше поверхности газовой плиты. Конечно, лучше брать вытяжку шире варочной поверхности. Ведь тогда загрязненный воздух будет полностью поглощен. Если размер выбрать наоборот, то смысла в покупке практически нет.

2. Режим работы.

Необходимо узнать куда вытяжка убирает загрязненный воздух: за пределы квартиры или фильтрует его и сбрасывает обратно в помещение. Лучше, конечно, первый вариант. При втором лучше запастись катриджами, чтобы вовремя можно было сменить старый.

3. Фильтры.

Фильтры разделяются делятся на грубую и тонкую очистку. Фильтры грубой очистки задерживают частицы грязи. Тут используются многоразовые сетки, который легко моются. Фильтры тонкой очистки - угольные.

От чего зависит эффективность кухонной вытяжки?

1. Давление от мотора должно быть высоким. Этот параметр указывает на производительность вытяжки.

2. От режима.

3. От габаритов.

4. От запаса производительности.

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