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Очищение воды
Переглядів Переглядів: 156  Обговорень Обговорень: (0) 18-10-2017, 10:32
Каждый из нас мечтает на выходные вырваться из душного города на свой дачный участок и покупаться в бассейне с кристально чистой водой. Однако, владельца бассейна может ждать разочарование: вода по истечении недели может стать мутной, зеленоватого или желтоватого оттенка и неприятно пахнуть. Причиной этого является бурное размножение микроорганизмов и водорослей в теплую погоду в чаше бассейна.
Наиболее простым и распространенным способом обеззараживания воды в бассейнах является обработка гипохлоритом натрия. Однако, добавление химического реагента приводит к ухудшению органолептических показателей воды: появлению неприятного вкуса и запаха.
Ну, конечно, не стоит забывать и о питьевой воде. Тоесть - о ее очистке перед употреблением. Фильтры filter1 - оптимальное решение для всех, кто ценит высокое качество питьевой воды и желает разумно сэкономить на стоимости её очистки.
Также следует отметить, что гипохлорит убивает не все микроорганизмы, образует хлорамины, негативно воздействует на кожу и слизистую оболочку глаз, вследствие его разложения происходит изменение рН воды, что особо следует учитывать, если в бассейне купаются дети. Применение ультрафиолетовых ламп с длиной волны 254 нм в комплексе с правильно подобранной предварительной фильтрацией позволит снабжать бассейн чистой водой без применения химических реагентов.
Ультрафиолетовые лучи убивают все известные бактерии, грибки, микроводоросли, при этом не ухудшая органолептических показателей воды. К тому же, по мнению некоторых специалистов, обработка воды ультрафиолетом способствует ее структурированию, образованию ажурной структуры, что возвращает воде ее уникальные первозданные свойства.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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