 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Підозрюваного у вчиненні ДТП, в якій загинули 3-річна дитина ..
Під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області триває досудове розслідування у кримі ...


Державна скарбниця поповнилась на майже 5 мільярдів гривень
За 10 місяців поточного року платниками податків Рівненської області до зведеного бюджету країни на ...


Надходження ЄСВ на Рівненщині зростають
Протягом поточного року – станом на 1 листопада 2017 року – сума надходжень від сплати єдиного в ...


У Рівному купили нових авто на суму понад 2 млн доларів
У вересні у Рівному та Рівненській області продали 68 нових автомобілів, що на 11 машин більше ніж у ...


Винуватець смертельної ДТП проведе у тюрмі 5 років
Вироком Сарненського районного суду з урахуванням позиції прокуратури визнано винним 22-річного жите ...


Надходження від користувачів надрами Рівненщини склали майже ..
Протягом девяти місяців 2017 року платники рентних платежів – надрокористувачі Рівненської області с ...


Засуджено майора поліції, який одержав 500 дол США неправомі ..
Погодившись із позицією прокуратури, суд визнав винним старшого інспектора з дорожнього нагляду сект ...
 
Державна скарбниця поповнилась на майже 5 мільярдів гривень
Переглядів Переглядів: 130  Обговорень Обговорень: (0) 3-11-2017, 17:35
За 10 місяців поточного року платниками податків Рівненської області до зведеного бюджету країни направлено 4,8 млрд. грн. податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли майже на 30 відсотків, або на 1,1 млрд. грн.
Надходження до загального фонду державного бюджету склали 2,0 млрд. грн., що на 529 млн. грн. вище за показник аналогічного періоду минулого року. Відповідно місцеві бюджети отримали 2,8 млрд. грн., що перевищує минулорічні показники на 534 млн. грн.
«Позитивна динаміка надходжень до бюджетів усіх рівнів досягнута завдяки злагодженій роботі органів фіскальної служби Рівненщини та сумлінному ставленню платників податків до сплати податкових зобов’язань.
Також позитивна динаміка збільшення надходження – це результат роботи фіскальної служби з протидії схемам ухилення від оподаткування. Цьому сприяє система електронного управління ризиками при адмініструванні податку на додану вартість, яка в повноцінному режимі запрацювала з 1 липня 2017 року. Реагуючи на зловживання недобросовісних платників, система унеможливлює формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість», - зазначив начальник фіскальної служби області Дмитро Зайцев.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі: податків, області, минулого, надходження, фіскальної, бюджету, служби, динаміка, додану, місяців, податку, платників, поточного, система, зведеного, майже, відсотків, зросли, направлено, аналогічним

Наш сайт рекомендує:

  • Понад 3,6 мільярда гривень податкових платежів
  • Єдиний податок – стабільне джерело наповнення місцевого бюджету
  • Майже 3 мільярди гривень податкових платежів спрямувала Рівненщина до бюдже ...
  • На Рівненщині бюджетні надходження перевищили два мільярди гривень
  • З початку року платниками податків Рівненщини до бюджетів усіх рівнів сплач ...

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Ноябрь 2017 (3)
    Октябрь 2017 (31)
    Сентябрь 2017 (12)
    Август 2017 (53)
    Июль 2017 (34)
    Июнь 2017 (38)
     
    Тегі
    Івано-Франківська область, Актуально, бюджету, викрили, виявили, Волинська область, гривень, Житомирська область, Закарпатська область, затримали, Кримінал, Львівська область, людей, новини, Новини Рівного, області, понад, портал новин, порушення, працівників, Провінційка, прокуратури, Рівне, Рівненська область, Рівненської, Рівненщині, Рівненщина, Рівненщини, Рівному, служби, Спорт, Суспільство, Таке життя, Тернопільська область, Україна і світ, України, Хмельницька область, Чернівецька область, чоловіка, Що новенького?

    Показать все теги

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2017 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору