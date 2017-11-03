Державна скарбниця поповнилась на майже 5 мільярдів гривень

За 10 місяців поточного року платниками податків Рівненської області до зведеного бюджету країни направлено 4,8 млрд. грн. податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли майже на 30 відсотків, або на 1,1 млрд. грн.

Надходження до загального фонду державного бюджету склали 2,0 млрд. грн., що на 529 млн. грн. вище за показник аналогічного періоду минулого року. Відповідно місцеві бюджети отримали 2,8 млрд. грн., що перевищує минулорічні показники на 534 млн. грн.

«Позитивна динаміка надходжень до бюджетів усіх рівнів досягнута завдяки злагодженій роботі органів фіскальної служби Рівненщини та сумлінному ставленню платників податків до сплати податкових зобов’язань.

Також позитивна динаміка збільшення надходження – це результат роботи фіскальної служби з протидії схемам ухилення від оподаткування. Цьому сприяє система електронного управління ризиками при адмініструванні податку на додану вартість, яка в повноцінному режимі запрацювала з 1 липня 2017 року. Реагуючи на зловживання недобросовісних платників, система унеможливлює формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість», - зазначив начальник фіскальної служби області Дмитро Зайцев.

ГУ ДФС у Рівненській області.