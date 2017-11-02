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Харьков - прекрасный город
Переглядів Переглядів: 29  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 18:26

Харьков - прекрасный город Украины, который расположился на северо-востоке нашего государства и является административным центром Харьковской области. В городе проживают 1445 тис. человек, а его площадь составляет 350 км².

Современный город насчитывает 9 административных районов.

Харьков является одним из самым развитых городов  Украйны. В нем на  высоком уровне развита промышленность. Основным производственным потенциалом являются предприятия высокотехнологичных отраслей, продукция которых представлена на мировом рынке. Благодаря удобному географическому размещению хорошо развито транспортные сообщения. Харьков является также богатым культурным городом, в котором работают аж 6 театров. И не только https://mykharkov.info/afisha.

Харьковчане - спортивные люди. В городе  работает  очень много спортивных комплексов, которые ежедневно посещают много людей. Досуг харьковчан не может быть скучным, ведь в городе множество развлекательных центров. Много парков, игровых площадок, что немало важно, ведь детям есть где проводить свой досуг.

Город  также богат на культурные и исторические достопримечательности. Горожане гордятся: фонтаном «Зеркальная струя», пам’ятником Тарасу Шевченко, Покровскийм  собором, Благовещенским  соборрм, Успенским собором, Домом государственной промышленности, Жилым домом со шпилем и площадью Свободы. Просто прогуливаясь по городу, ты наслаждаешься тем, что видишь. Если ты никогда не был в Харькове, обязательно посети, ему есть чем тебя удивить.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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