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У Рівному накладено арешт на понад 1 тонну бурштину орієнтов ..
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У Рівному накладено арешт на понад 1 тонну бурштину орієнтовною вартістю 10 млн грн
Переглядів Переглядів: 231  Обговорень Обговорень: (0) 16-12-2017, 11:28
Прокуратура Рівненської області забезпечує процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, у межах розслідування якого 05.12.2017 за результатами проведення спільних слідчих дій працівників прокуратури та поліції було вилучено понад 1 тонну обробленого і необробленого бурштину загальною вартістю близько 10 млн грн.
За клопотанням слідчого поліції, погодженим із прокуратурою Рівненської області, ухвалою Рівненського міського суду від 13.12.2017 накладено арешт на вилучене каміння. Також арештовано спеціальне обладнання для його незаконного видобутку (мотопомпи, шланги) та ручної обробки.
Нагадаємо, що слідчі дії проводилися у межах кримінального провадження, розпочатого органами поліції за ст.ст. 240, 294, 342, 345 КК України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, масові заворушення, опір та насильство щодо працівника правоохоронного органу). За результатами проведених 5 та 7 грудня 2017 обшуків на території м. Рівне, Рівненського, Дубровицького та Сарненського районів правоохоронці вилучили всього близько 1,6 т бурштину орієнтовною вартістю 16 млн грн.
На даний час вирішується питання про накладення арешту ще на 587 кг вилученого бурштину.
У кримінальному провадженні тривають необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконними операціями із бурштином, та притягнення винних осіб до передбаченої Законом відповідальності.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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