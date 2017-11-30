Фінал кубка Сарненського району - 2017

Визначенням абсолютного чемпіона Сарненського району завершився шаховий сезон – 2017! До фінального турніру були запрошені кращі шахісти за підсумками розіграшу відкритого кубка 2017.

Таким чином, 12 спортсменів зійшлися в особистих протистояннях, що були організовані за коловою системою в 11 турів з класичним контролем часу. Відразу можна констатувати, що вдруге переможцем зі значним відривом від інших став представник Дубровиці Олексій Жакун. Зі старту турніру його переможна стратегія принесла результат, який вилився у 5,5 очок із шести турів.

Втрата очок для Олексія відбулась лише тактичною нічиєю проти безпосереднього конкурента Олександра Параниці, решту опонентів у першій частині турніру (Римарчука, Клімцова, Параницю Віктора, Абрамчука та Галагана) майбутній переможець переміг і комфортно підійшов до останніх партій. Переможний настрій зберігся також після звитяг у партіях проти Якимчука та Копищика, а нічия проти найближчого переслідувача Толочика та рівна гра інших учасників дозволили вже за два тури до фінішу Жакуну стати недосяжним для інших. Тож Олексій здобув 9 очок став абсолютним чемпіоном Сарненщини – 2017!



Доля другого місця вирішувалась між Толочиком та Олександром Параницею. Перемога представника Костополя в особистій зустрічі дев’ятого туру давала гарні шанси на успіх проте невдача в фінішній дуелі проти Абрамчука вивела на друге місце все-таки Олександра Параницю. Його фінальний здобуток 6,5 очок. Третім закінчив змагання Толочик, який маючи 6 очок за додатковими показниками (коеф. Бергера) випередив Петра Куклу.

П’ятим фінішував Віталій Годунко, який набрав 5,5 очок. Хочеться відзначити, що турнірний шлях майже всіх учасників за виключенням переможця був надзвичайно тісним, аж настільки, що перед двома останніми турами принаймні 8 шахістів мали шанси на підсумкове друге місце і вирішальними виявились саме заключні партії турніру. І ще як безпосередній учасник змагального процесу не можу не відзначити, що і сам турнір і поза змагальні організаційні моменти, традиційно в Сарнах у цьому році були на найвищому рівні. І за підведенням підсумків змагального року кожен із нас щиро бажав продовження масштабного шахового руху із залученням ширшого кола учасників, особливо школярів, у наступному році.



Турнірна таблиця:

1. Жакун Олексій, 2214 Дубровиця – 9

2. Параниця Олександр, 2173 Сарни – 6,5

3. Толочик Андрій, 2095 Костопіль – 6

4. Кукла Петро, 2065 Вараш - 6

5. Годунко Віталій, 1985 Сарни – 5,5

6. Параниця Віктор, 2054 Сарни – 5,5

7. Абрамчук Олександр, 1975 Сарни – 5,5

8. Галаган Володимир, 2064 Сарни – 5

9. Клімцов Андрій, 1922 Володимирець – 5

10. Копищик Микола, 1969 Сарни – 5

11. Римарчук Юрій, 2044 Володимирець - 4,5

12. Якимчук Василь, 2031 Сарни – 3