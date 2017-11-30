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Бизнес-телефоны, их актуальность
Переглядів Переглядів: 36  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 09:26
Телефон должен иметь цель. Для кого-то это игрушка, для кого-то аксессуар, кому-то просто нужно средство связи. Но есть категория людей, где мобильный телефон - это еще один способ определить свой статус. Мы говорим про бизнес телефоны. Такие VIP телефоны могут купить только те, кто обладает определенным положением в обществе и желает его подчеркнуть. В чем особенности мобильных телефонов бизнес класса?

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Бизнес телефоны - это консервативный дизайн. Такое средство связи не выделяется яркими цветами или множеством драгоценных камней. В телефонах VIP класса преобладают монотонные краски, кожаные вставки и один либо несколько камней, гравировка и т. д. на вкус производителя. Как понимаете, здесь не нужно особого пафоса, если только мы не говорим про шоу-бизнес. В этом случае купить бизнес телефон из розового золота - отличный ход привлечь внимание. Классические мобильные телефоны бизнес класса не привлекают внимание, они повышают респектабельность.
Бизнес телефоны - это эффективная работа. Кнопочные телефоны уже давно вышли из моды, но именно они являются эталоном эффективности. Во многих деловых кругах сегодня можно еще встретить модели Nokia 8800, Motorola Razr V8 Gold Edition и т.п. В чем их основной плюс? Нету ничего лишнего. Как ни странно, но современные смартфоны, несмотря на свои технические показатели, работают не всегда быстро и стабильно. Причина в большом количестве приложений и фоновых программ, которые замедляют и усложняют работу. В свою очередь кнопочные телефоны ни на секунду не отвлекаются от поставленных задач. И простота их использования определяет их эффективность работы.
Бизнес телефоны - это гарантия качества и защиты. Поскольку владельцами таких телефонов обычно являются люди с определенными требованиями конфиденциальности, производитель заботится о надежном уровне защиты девайса. Поэтому те же копии телефонов Vertu обладают специальными системами защиты, которые не заключаются в банальной блокировке клавиатуры. Также вся общая сборка VIP-телефона должна отвечает высоким стандартам. Это касается и материала телефона, и оформления, и деталей, в общем - всего. Каждый элемент бизнес телефона говорит, что это - особый телефон для особых людей. Поэтому здесь не может быть брака или неточности.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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