На кордоні з Польщею затримали українку, яка 6 разів змінювала прізвище

Співробітники митниці затримали на українсько-польському кордоні жінку, яка кілька разів змінювала своє прізвище.

У пункті пропуску Дорогуськ на виїзді з Польщі польські прикордонники затримали громадянку України, відносно якої було видано три ордери на арешт, – інформує Район.Любомль.

З’ясувалося, що затримана, щоб уникнути покарання шість разів змінювала своє прізвище та документи.

Наразі українка перебуває затриманою у юрисдикції Прикордонної служби Польщі.

Раніше повідомлялося, що прикордонники виявили дві пневматичні гвинтівки у салоні легкового автомобіля «Volkswagen». Українець намагався їх незаконно ввезти на територію нашої держави через прикордонний пункт пропуску «Ягодин».