 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

На Рівненщині відкрили деревообробне підприємство «Українськ ..
Важливий день для вітчизняної деревообробки – 21 грудня на Рівненщині запрацював сучасний деревообро ...


Надходження від користувачів надрами Рівненщини склали майже ..
Протягом одинадцяти місяців 2017 року платники рентних платежів – надрокористувачі Рівненської облас ...


У Рівному накладено арешт на понад 1 тонну бурштину орієнтов ..
Прокуратура Рівненської області забезпечує процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, у м ...


На охорону довкілля на Рівненщині сплачено понад 20 мільйон ..
З початку 2017 року підприємства Рівненської області сплатили 20,5 млн. грн. екологічного податку. ...


Працівники Рівненського міськрайонного відділу з питань проб ..
Двоє старших інспекторів та психолог Рівненського МРВ з питань пробації в Рівненській обласній стан ...


Місцеві бюджети Рівненщини додатково отримали майже 700 міль ..
За одинадцять місяців 2017 року до місцевих бюджетів міст та районів Рівненської області платникам ...


Земельну ділянку у Дубровицькому районі площею понад 6,7 га ..
Реалізуючи функцію представництва, органами прокуратури Рівненської області зроблено черговий крок у ...
 
На кордоні з Польщею затримали українку, яка 6 разів змінювала прізвище
Переглядів Переглядів: 32  Обговорень Обговорень: (0) Вчора, 21:56
Співробітники митниці затримали на українсько-польському кордоні жінку, яка кілька разів змінювала своє прізвище.
У пункті пропуску Дорогуськ на виїзді з Польщі польські прикордонники затримали громадянку України, відносно якої було видано три ордери на арешт, – інформує Район.Любомль.
З’ясувалося, що затримана, щоб уникнути покарання шість разів змінювала своє прізвище та документи.
Наразі українка перебуває затриманою у юрисдикції Прикордонної служби Польщі.
Раніше повідомлялося, що прикордонники виявили дві пневматичні гвинтівки у салоні легкового автомобіля «Volkswagen». Українець намагався їх незаконно ввезти на територію нашої держави через прикордонний пункт пропуску «Ягодин».
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 300 авто
  • Прикордонники Луцького загону затримали злодійку із Росії за дві години піс ...
  • На Волині прикордонники вилучили картину, автором якої може бути Пікассо
  • Білоруські прикордонники затримали українця в 16 трусах
  • Закарпатські митники вилучили в угорця контрабандний «Сітроен» із не задекл ...

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Тегі
    Івано-Франківська область, Актуально, Волинська область, Житомирська область, Закарпатська область, Кримінал, Львівська область, Новини Рівного, Провінційка, Рівне, Рівненська область, Рівненської, Рівненщині, Рівненщина, Рівненщини, Рівному, Співробітники, Спорт, Суспільство, Таке життя, Тернопільська область, Україна і світ, України, Хмельницька область, Чернівецька область, Що новенького?, бюджету, викрили, виявили, гривень, затримали, людей, новини, області, понад, портал новин, порушення, прокуратури, служби, чоловіка

    Показати всі теги

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2017 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору