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На кордоні з Польщею затримали українку, яка 6 разів змінювала прізвище
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Вчора, 21:56
Співробітники митниці затримали на українсько-польському кордоні жінку, яка кілька разів змінювала своє прізвище. У пункті пропуску Дорогуськ на виїзді з Польщі польські прикордонники затримали громадянку України, відносно якої було видано три ордери на арешт, – інформує Район.Любомль. З’ясувалося, що затримана, щоб уникнути покарання шість разів змінювала своє прізвище та документи. Наразі українка перебуває затриманою у юрисдикції Прикордонної служби Польщі. Раніше повідомлялося, що прикордонники виявили дві пневматичні гвинтівки у салоні легкового автомобіля «Volkswagen». Українець намагався їх незаконно ввезти на територію нашої держави через прикордонний пункт пропуску «Ягодин».