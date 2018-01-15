Лучшие гель лаки по мнению профессионалов

Гель-лак стал настоящим изобретением в сфере моды и красоты. Он выручит тех, у кого нет возможности делать маникюр ежедневно. Для того чтобы наслаждаться им подольше, нужно учесть все его достоинства и отрицательное влияние, знать правила нанесения и использования.

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Положительная сторона гель-лака

1. Имеет много стойких и ярких цветов и оттенков, ложится на ногтевую пластину ровным слоем.

2. Большинство гель-лаков способны укреплять ногти: защищают от деформаций и повреждений, ломкости и частого расслоения.

3. На протяжении нескольких недель маникюр радует своим идеальным состоянием. Можно сколько угодно заниматься домашними делами, не боясь о состоянии ногтей.

4. Учёные утверждают, что ношение гель-лака более 2 недель не несёт никакой опасности.



Но, вместе с тем, есть некоторые нюансы, которые настораживают. Например, наличие полимерных веществ, которые способны медленно разрушать ногтевую пластину.

Самостоятельное снятие лака с ногтей может повредить ноготь, сделать его ломким. Снятие гель-лака нужно доверить специалисту, который будет использовать специальные щадящие средства. При этом вред пластине будет минимальным.

При закупке лаков нужно внимательно изучить состав. Средства с формальдегидами покупать не рекомендуется. Единственным его положительным качеством является только увеличение срока службы. Частое применение рано или поздно скажется на состоянии ногтевой пластины. При этом заболевания и проблемы проявятся не сразу.

Повреждённые ногти требуют длительного восстановления. Если ситуация не очень запущена, то лучше использовать для этого натуральные ингредиенты. Для такой процедуры можно взять сок лимона и оливковое масло в равных пропорциях, пару капель ароматических масел (облепихи, кедра или чайного дерева). Все ингредиенты хорошо смешать и продержать на водяной бане, которая разогрета до 45°. Ногти, с которых снято покрытие, нужно продержать в ванночке пока смесь не остынет. Такие процедуры можно делать не только для восстановления ногтей, но и для профилактики проблем с ними. В качестве профилактики можно использовать специальные лаки и биогели для ногтевой пластины.

Для уменьшения риска повреждения ногтей при использовании гель-лак нужно обращаться только к тем мастерам, которые используют качественные сертифицированные материалы. Опытный мастер и частая профилактика помогут постоянно наслаждаться ярким маникюром и здоровыми ногтями.