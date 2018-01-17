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Прокуратура Рівненської області забезпечила фактичне поверне ..
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Прокуратура Рівненської області забезпечила фактичне повернення державі 2,8 га земель, вартість яких становить 7,8 млн грн
Переглядів Переглядів: 76  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 14:42
На виконання рішення Дубровицького районного суду Рівненської області, яким підтримано позицію прокуратури Рівненської області, фактично повернуто державі земельну ділянку вартістю 7,8 млн грн.
Йдеться про 2,8 га земель промисловості у м. Дубровиця, які використовувалися із систематичним порушенням умов договору оренди, укладеного із Дубровицькою міською радою. Зокрема доведено, що тривалий період часу орендарі не сплачували плату за користування землею, внаслідок чого порушено як економічні інтереси держави, так й інтереси місцевої територіальної громади.
Щоб відновити порушені майнові права держави, у справу втрутилася прокуратура Рівненської області та пред’явила у суд позов з вимогою розірвати договір оренди землі та зобов’язати повернути державі в особі органу місцевого самоврядування вказану земельну ділянку у стані не гіршому, порівняно з тим, в якому вона була передана в оренду. Позовні вимоги прокуратури були визнані судом обґрунтованими та їх задоволено, а рішення суду – реально виконано.
Таким чином, завдяки наполегливій та принциповій позиції прокуратури Рівненської області зроблено черговий крок до відновлення законності, захисту державних інтересів у сфері земельних правовідносин та реально повернуто державі в особі Дубровицької міської ради землі промисловості площею 2,8 га вартістю 7,8 млн грн.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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