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З початку року на Рівненщині зареєстровано 7 випадків африканської чуми свиней
Переглядів Переглядів: 37  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 10:51
З них 6 – серед диких свиней в мисливських господарствах. Ще один стався у приватному господарстві, втім джерелом інфекції також були дикі кабани.
Про це доповіли фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області на засіданні протиепізоотичної комісії.
На сьогодні в неблагополучних пунктах по АЧС проводяться заходи по локалізації і ліквідації захворювання. В першу чергу це стосується мисливських угідь.
Втім, як стверджують ветеринари, це відбувається надто повільно. Загалом в області цього року вже відстріляно понад 170 диких свиней, необхідно ще близько півсотні.
«Зважаючи на ситуацію АЧС у мисливських господарствах, одне з найголовніших завдань – це депопуляція диких кабанів. У неблагополучних пунктах необхідно повністю відстріляти тварин. Адже вірус може проникнути у населені пункти, а надалі і в господарства», - наголосив заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко.
Відтак посадовець доручив лісівникам пришвидшити депопуляцію тварин. Окрім того, райони та ОТГ повинні прискорити відшкодування коштів людям за вилучених і знищених свиней у господарствах.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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