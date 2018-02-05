З початку року на Рівненщині зареєстровано 7 випадків африканської чуми свиней

З них 6 – серед диких свиней в мисливських господарствах. Ще один стався у приватному господарстві, втім джерелом інфекції також були дикі кабани.

Про це доповіли фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області на засіданні протиепізоотичної комісії.

На сьогодні в неблагополучних пунктах по АЧС проводяться заходи по локалізації і ліквідації захворювання. В першу чергу це стосується мисливських угідь.

Втім, як стверджують ветеринари, це відбувається надто повільно. Загалом в області цього року вже відстріляно понад 170 диких свиней, необхідно ще близько півсотні.

«Зважаючи на ситуацію АЧС у мисливських господарствах, одне з найголовніших завдань – це депопуляція диких кабанів. У неблагополучних пунктах необхідно повністю відстріляти тварин. Адже вірус може проникнути у населені пункти, а надалі і в господарства», - наголосив заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко.

Відтак посадовець доручив лісівникам пришвидшити депопуляцію тварин. Окрім того, райони та ОТГ повинні прискорити відшкодування коштів людям за вилучених і знищених свиней у господарствах.