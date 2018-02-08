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За січень місяць територіальні громади Рівненщини отримали б ..
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За січень місяць територіальні громади Рівненщини отримали більше 297 мільйонів гривень
Переглядів Переглядів: 31  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 12:27
До місцевих бюджетів Рівненщини у січні 2018 року надійшло 297,4 млн. грн. Порівняно з минулим роком платежі зросли на майже 41,4 млн. грн, або на 16 відсотків.
Зокрема, податку з доходів працюючих мешканців Рівненщини надійшло 193 млн. грн. Наступною складовою наповнення бюджетів територіальних громад став єдиний податок, платники якого додали до місцевого бюджету 57 млн. грн. Також, вагомим внеском в місцеві бюджети Рівненщини є плата за землю – 24 млн. грн. Ще одним елементом забезпечення фінансової стабільності місцевих громад є акцизний податок з роздрібного продажу, сума надходжень по якому склала 11 млн. грн.
Завданням місцевого бюджету є забезпечення необхідними грошовими ресурсами фінансування заходів господарського й культурного будівництва, комунального і житлового господарства, розвитку освіти, охорони здоров'я тощо.
«Заходи фіскальної служби щодо детінізації економіки, створення легального ринку зайнятості та легалізація ринку торгівлі підакцизними товарами створюють бюджетні резерви, які сприяють розвитку територіальних громад Рівненщини. У фіскальній службі, зацікавлені у зміцненні конструктивного діалогу з сумлінним бізнесом, який створює робочі місця, дбає про інвестиції і таким чином формує основну питому вагу податкових надходжень до бюджету», - зауважив начальник Головного управління ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев .
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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