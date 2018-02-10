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Платники Рівненщини сплатили майже 6 мільйонів гривень податку на прибуток
Переглядів Переглядів: 42  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 10:19
У січні 2018 року платники Рівненщини сплатили до зведеного бюджету України 5,8 млн. грн. податку на прибуток. Із зазначених коштів державний бюджет одержав 5,3 млн. грн., а місцева казна – 0,5 млн. грн.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження суттєво зросли, зокрема, до державного бюджету на 181 відсоток, або на 3,4 млн. грн., до місцевих бюджетів на 88 відсотків, або на 0,2 млн. грн.
За словами начальника Головного управління ДФС у Рівненській області Дмитра Зайцева, досягнення таких показників – це результат відкритих і партнерських взаємин з бізнесом, якісного сервісного обслуговування платників податків та підвищення податкової культури населення.
Варто зазначити, що на Рівненщині платниками податку на прибуток зареєстровано майже 4 тисячі суб‘єктів господарювання.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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