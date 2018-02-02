За січень – на понад шість мільйонів гривень порушень фінансово-бюджетної дисципліни

За результатами проведених у січні цього року контрольних заходів Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області виявлено порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат, на 6,4 млн грн. Державними фінансовими аудитами встановлено непродуктивних (зайвих) витрат, внаслідок неефективних управлінських дій, на 3,3 млн грн та на 87 тис. грн втрат ресурсів.

Крім того, у січні 2018 року рівненські аудитори забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму 1,3 млн гривень.

За порушення бюджетного законодавства до об’єктів контролю застосовано чотири заходи впливу, на посадових осіб складено 16 протоколів про адміністративні правопорушення. За матеріалами проведених ревізій та аудитів розпочато три досудові розслідування.

Прес-служба

Управління Західного офісу

Держаудитслужби

в Рівненській області.