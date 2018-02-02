Солдат Юрій Колесник посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня

Відповідний Указ підписав Президент України.Воїн 28-ї ОМБр загинув 23 жовтня минулого року, виконуючи бойове завдання поблизу села Богданівка під Волновахою.Юрій Колесник народився 22 березня 1994 року в Дубровиці, виріс у багатодітній родині. У місцевому професійному ліцеї здобув спеціальність муляра-штукатура, однак вирішив як і його дід - вояк УПА - присвятити себе захисту України. У 2013-му Юрій підписав контракт і пішов на військову службу в ЗСУ. У складі 80-ї окремої аеромобільної бригади брав участь у боях за Луганський аеропорт, пройшов «Іловайський котел». У 2014 році був контужений. Після повернення з фронту хлопець вступив до Академії сухопутних військ у Львові, а згодом знову відправився на схід та виконував бойові завдання у Луганській та Донецькій областях. 29 листопада 2015 р. Юрій Колесник був нагороджений медаллю МО «Захиснику Вітчизни».