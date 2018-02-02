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» » Солдат Юрій Колесник посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня

Солдат Юрій Колесник посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня

Солдат Юрій Колесник посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня
Відповідний Указ підписав Президент України.
Воїн 28-ї ОМБр загинув 23 жовтня минулого року, виконуючи бойове завдання поблизу села Богданівка під Волновахою.
Юрій Колесник народився 22 березня 1994 року в Дубровиці, виріс у багатодітній родині. У місцевому професійному ліцеї здобув спеціальність муляра-штукатура, однак вирішив як і його дід - вояк УПА - присвятити себе захисту України. У 2013-му Юрій підписав контракт і пішов на військову службу в ЗСУ. У складі 80-ї окремої аеромобільної бригади брав участь у боях за Луганський аеропорт, пройшов «Іловайський котел». У 2014 році був контужений. Після повернення з фронту хлопець вступив до Академії сухопутних військ у Львові, а згодом знову відправився на схід та виконував бойові завдання у Луганській та Донецькій областях. 29 листопада 2015 р. Юрій Колесник був нагороджений медаллю МО «Захиснику Вітчизни».
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