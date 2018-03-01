Що будуватимуть на Рівненщині за 74 мільйони гривень?

Школи, дитсадки, лікарні та спорткомплекси

На такі об’єкти у 2018 році спрямують найбільше коштів з бюджету розвитку обласного бюджету. Відповідний перелік затвердили Рівненська ОДА спільно з обласними депутатами.

Цьогоріч це близько 74 мільйонів гривень. Така сума є найбільшою за останні декілька років.

Майже 10 мільйонів піде на будівництво другого пускового комплексу другої черги обласного онкодиспансеру. 5 мільйонів спрямують на будівництво універсального спортзалу спорткомплексу по вул. Макарова в Рівному, а понад 2,5 мільйони – на культурно-спортивний комплекс у селі Бродниця Зарічненського району.

На створення відділення обліку бездомних обласного центру з надання соціальних послуг по вул. Ж.Кюрі, 21 в Рівному виділили 2 мільйони 271 тисяч.

За 3 мільйони проведуть реконструкцію будівлі станції обеззараження стічних вод під харчоблок обласного протитуберкульозного диспансера, а 1 мільйон 600 тисяч гривень – благоустрій території обласної дитячої лікарні.

1 мільйон 800 тисяч гривень передбачені на будівництво дитсадка в селі Орлівка Березнівського району, по 2 мільйони – на дошкільний заклад у Новомильську, що на Здолбунівщині, та НВК в Борбині Млинівського району.

1 мільйон піде на реконструкцію будівлі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Крім того, профінансують реконструкцію обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, а також будівлі шкіл у селі Соснівка Дубенського району, Цепцевичі Сарненського, Степангород Володимирецького та ряд інших.