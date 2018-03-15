Екс-заступника директора департаменту Рівненської ОДА засуджено до громадських робіт за неподання е-декларацій

За принципової позиції працівників Рівненської місцевої прокуратури судом визнано винним колишнього посадовця Рівненської обласної державної адміністрації у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України (умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

У суді доведено, що заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації у 2016 році умисно не подав на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції електронні декларації: щорічну, а у подальшому – й після звільнення.

За такий злочин суд призначив правопорушнику покарання у виді 150 годин громадських робіт із позбавленням права обіймати певні посади на строк 1 рік.

Вирок суду набрав законної сили.

За матеріалами Рівненської місцевої прокуратури .