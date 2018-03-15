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Именинник перміг у турнірі

Цікавий турнір відбувся в м.Сарни з нагоди Дня народження вправного шахіста, доброго друга, цікавої і приємної людини Віктора Макаревича. До речі, це вже другий подібний турнір, який по складу учасників нагадує чемпіонат м.Сарни. Але все по-порядку. З перших турів лідерство захопили Олександр Абрамчук та Олександр і Віктор Параниці. До середини турнірної дистанції вони встигли переграти між собою (всі партії завершились внічию ) і після п’ятого туру без поразок всі троє мали в своєму активі по 4 очка.
Після семи турів у лідируючої трійки було вже по 6 очок і доля призового п’єдесталу була вже вирішена. Залишилося лише визначити в якому порядку розташуються лідери. Першим спіткнувся Віктор Параниця, програвши у восьмому турі Михайлу Стоноженку. Двоє ж Олександрів обертів не збавили, вигравши свої партії, вони перенесли всю інтригу на останній тур, в якому Олександр Параниця, зігравши внічию з Стоноженком, все залишив в руках Абрамчука, який в свою чергу, маючи перевагу в грі з Василем Добринським, не тільки не втримав її (нічия виводила його на 1 місце), але припустившись механічної помилки програв партію.
Отже переможцем 2-го Кубка Макаревича став Олександр Параниця - в нього 7,5 очок. Олександр Абрамчук, з результатом 7,0 очок – другий. На третій сходинці розташувався Віктор Параниця - його доробок - 6,5 очок. В чільну п’ятірку ввійшли також Микола Копищик та Василь Добринський, у них по 5,5 очок.
По завершенні змагань всі учасники побажали Віктору Макаревичу (який на своєму турнірі ввійшов в 10-ку кращих) доброго здоровя та успіхів у житті і спорті, а іменинник запросив відзначити радісну подію за солодким столом.



Турнірна таблиця:
1.Параниця Олександр, 2164, Сарни – 7,5 очок
2.Абрамчук Олександр, 1954, Клесів – 7,0 очок
3.Параниця Віктор, 2053, Сарни – 6,5 очок
4.Копищик Микола, 1971, Сарни – 5,5 очок
5.Добринський Василь, 2006, Сарни – 5,5 очок
6.Кінчур Анатолій, 1976, Сарни – 5,0 очок
7.Стоноженко Михайло, 1897, Сарни – 5,0 очок
8.Годунко Віталій, 1995, Сарни – 5,0 очок
9.Чернєцов Андрій, 2024, Сарни – 5,0 очок
10.Макаревич Віктор, 1971, Сарни – 5,0 очок
11.Павлюк Семен, 1893, Сарни – 4,5 очок
12.Якимчук Василь, 2009, Сарни – 4,0 очок
13.Галаган Володимир, 2056, Сарни – 4,0 очок
14.Курачик Віктор, 1900, Сарни – 3,5 очок
15.Корсун Юрій, 1900, Сарни – 3,5 очок
16.Несвіт Максим, 1900, Сарни – 2,5 очок
17.Юрчук Віктор, 1894, Сарни – 2,0 очок

Именинник перміг у турнірі

Именинник перміг у турнірі

Именинник перміг у турнірі
Переглядів Переглядів: 187  Обговорень Обговорень: (0) 15-03-2018, 19:00
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