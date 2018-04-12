За 3 місяці роботи рівненські митники виявили порушень митних правил на 63 мільйони гривень

Протягом першого кварталу поточного року рівненські митники зафіксували 251 випадок порушень митних правил. Вартість предметів порушення складає 63 млн. гривень.

Крім того , 13 «резонансних» справ заведені за фактами: недекларування товарів на суму 66 тисяч гривень; приховування від митного контролю предметів, що можуть становити історичну та культурну цінність, а також тютюнових виробів на суму більше 5 млн. грн.; ввезення товарів по підробленим документам на суму більше 7,5 млн. грн., а також таких подання документів на транспортні засоби (вартість більше 48,6 млн. грн.), що містять неправдиві дані щодо їхніх характеристик; вчинення дій спрямованих на зменшення розміру митних платежів на суму більш, як 90 тис. грн.

За результатами розгляду справ про порушення митних правил, були прийняті рішення про конфіскацію товарів на суму 6,2 млн. грн. та накладення на порушників штрафу у розмірі більш як 7,5 млн. грн..



Рівненська митниця ДФС.

