СБУ викрила на хабарі посадовця Львівської місцевої прокуратури

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України викрили на хабарі працівника Львівської місцевої прокуратури.

Правоохоронці встановили, що прокурор вимагав дві тисячі двісті доларів США від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за крадіжку.

У подальшому він обіцяв повністю закрити кримінальне провадження. Правоохоронці затримали прокурора та посередника у Львові, згідно зі ст. 208 Процесуального кримінального кодексу України, після отримання всієї суми хабара. Слідчими СБ України, у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, проводиться досудове слідство.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Прес-центр СБ України.