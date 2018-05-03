Рівненські митники 31 раз призупиняли митне оформлення товарів через порушення прав інтелектуальної власності

Рівненська область 09-травня, 09:169 prov 66 0

За 4 місяці 2018 року Рівненською митницею ДФС 31 раз призупинялось митне оформлення товарів по причині виявлення ознак порушення прав інтелектуальної власності. Про це сьогодні повідомив в.о. начальника Рівненської митниці ДФС Іван Іванов.

За його словами, працівниками Рівненської митниці ДФС постійно проводиться робота, спрямована на попередження порушень прав інтелектуальної власності та унеможливлення потрапляння до країни підроблених товарів, які часто виявляються низької якості або навіть можуть завдати шкоди споживачеві. Серед товарів, призупинених під час митного оформлення - сільськогосподарська техніка торгової марки «JOHN DEERE», мотоцикли торгової марки «HARLEY-DAVIDSON», транспортні засоби торгової марки «MERCEDES BENZ», побутова техніка торгової марки «MIELE», повітряні компресори торгової марки «REXROTH» та інші. У всіх випадках митне оформлення призупинених товарів продовжено на підставі разових листів-дозволів від правовласників.

Нагадаємо, що з метою недопущення потрапляння контрафактних товарів на український ринок ведеться митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності, в якому зазначаються всі необхідні характеристики товарів, які містять такі об’єкти, а також координати власників прав, їх представників та перелік осіб які мають дозвіл на переміщення таких товарів через митний кордон України. Загалом, станом на 30 квітня з початку року у митний реєстр за заявами правовласників внесено 110 об’єктів інтелектуальної власності.

Рівненська митниця ДФС.