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У Львові СБУ затримала на хабарі одного з керівників райвідділу поліції

Львівська область 30-травня, 08:029 prov 134 0
Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі одного із керівників Сихівського райвідділу поліції Львівщини та двох його підлеглих.
Правоохоронці встановили, що оперуповноважений, слідча та один з керівників Сихівського відділу поліції вимагали з місцевої мешканки п’ять тисяч доларів США. За ці гроші вони обіцяли перекваліфікувати статтю «умисне вбивство», за якою підозрюється її батько, на менш тяжку статтю Кримінального кодексу. Оперативники спецслужби затримали зловмисників під час одержання усієї суми неправомірної вигоди на території однієї з лікарень міста, в якій знаходився обвинувачений. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання оголошення затриманим про підозру та обрання їм міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії. Операція з викриття хабарників проводилася під процесуальним керівництвом військової прокуратури Західного регіону України.
Прес-центр СБ України.
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