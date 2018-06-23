Правоохоронці вилучили незаконно видобуту лісодеревину на суму понад 700 тис грн

Рівненська область 28-чер, 08:259 prov 360 0

Працівники прокуратури Рівненської області здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

У рамках зазначеного кримінального провадження працівники Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області провели 23.06.2018 санкціоновані обшуки на території Корецького району та вилучили понад 60 м3 лісодеревини (колоди породи сосна, дуб, ялина) без належних документів про походження.

Орієнтовна вартість зазначеної лісопродукції становить понад 700 тис грн. До суду внесено кллопотання органу досудового розслідування, погоджене прокурором, про накладення арешту на вилучене майно.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування. На даний час збираються докази з метою пред'явлення відповідним особам підозри у вчиненні злочину.

Прокуратура Рівненської області у координації з іншими правоохоронними органами продовжує системну роботу з виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконними операціями з лісодеревиною.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.