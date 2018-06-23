bank-ua.com
Рівне:

Правоохоронці вилучили незаконно видобуту лісодеревину на суму понад 700 тис грн

Рівненська область 28-чер, 08:259 prov 360 0
Працівники прокуратури Рівненської області здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
У рамках зазначеного кримінального провадження працівники Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області провели 23.06.2018 санкціоновані обшуки на території Корецького району та вилучили понад 60 м3 лісодеревини (колоди породи сосна, дуб, ялина) без належних документів про походження.
Орієнтовна вартість зазначеної лісопродукції становить понад 700 тис грн. До суду внесено кллопотання органу досудового розслідування, погоджене прокурором, про накладення арешту на вилучене майно.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування. На даний час збираються докази з метою пред'явлення відповідним особам підозри у вчиненні злочину.
Прокуратура Рівненської області у координації з іншими правоохоронними органами продовжує системну роботу з виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконними операціями з лісодеревиною.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Похожие новости
На Рівненщині головного лікаря та юрисконсульта лікарні викрито під час отр ...
Головна » Рівненська область

На Рівненщині головного лікаря та юрисконсульта лікарні викрито під час отр ...

Судитимуть слідчого поліції
Головна » Рівненська область

Судитимуть слідчого поліції

У Рівному накладено арешт на понад 1 тонну бурштину орієнтовною вартістю 10 ...
Головна » Рівненська область

У Рівному накладено арешт на понад 1 тонну бурштину орієнтовною вартістю 10 ...

Прокуратура Рівненської області прийняла до свого провадження розслідування ...
Головна » Рівненська область

Прокуратура Рівненської області прийняла до свого провадження розслідування ...

На Рівненщині вилучено 113 кг бурштину, який житель області перевозив в авт ...
Головна » Рівненська область

На Рівненщині вилучено 113 кг бурштину, який житель області перевозив в авт ...

Оставить комментарий
Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Липень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Вгору