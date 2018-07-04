Настенные вентиляторы

Рассмотрим тепловентиляторы настенные. Их особенность, главным образом, заключается в том, что они устанавливаются на стеновые поверхности.
Это осуществляется при помощи специальных кронштейнов. Многие крупные производственные помещения оборудуются именно такими устройствами, так как они не занимают необходимое для работы пространство, никто об них не будет спотыкаться. Вентиляционная компания предлагает множество вариантов создания микроклимата для всех типов помещений.
Один из них - тепловентиляторы настенные. Они имеют тот же принцип работы, что и обыкновенные тепловые вентиляторы или пушки. В конструкции все тот же нагревательный тэн, который способствует нагнетанию горячего воздуха в помещения.
Область применения такого оборудования столь же широка, как и у других автономных отопительных систем, применять их можно даже в слабовентилируемых помещениях, так как они сами по себе являются уникальной вентиляционной системой.
Приобретая тепловентиляторы настенные вы мгновенно решите и проблему, связанную с плохим воздухообменом. Лучшего решения просто найти невозможно, да и не зачем это. Главным плюсом такого прибора в его размерах и способности не загромождать пространство. Он довольно-таки компактный, по сравнению со многими другими, а вися на стене, его просто и не замечаешь. Стоимость такого удовольствия вполне нормальная, для производственных нужд самая оптимальная. Также, стоит сказать, что тепловентиляторы настенные очень хорошо применять на строительных площадях, особенно когда происходят внутренние отделочные работы (оштукатуривание, шпаклевание, лакирование и так далее).
Горячий воздух способствует скорейшему высыханию поверхностей, а, следовательно, работа становится более быстрой, динамичной. За это строители очень ценят и любят такое оборудования и обязательно просят прорабов, чтобы они позаботились о наличии такового. На сегодняшний день такие устройства можно купить не в каждом магазине, к сожалению, они только входят в широкую продажу.