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19 підприємств отримали на Рівненській митниці статус уповноваженого (схваленого) експортера

Рівненська область 07-лип, 12:169 prov 99 0
Рівненська митниця ДФС надала статус уповноваженого (схваленого) експортера 19 підприємствам, які здійснюють регулярні поставки товарів до країн ЄС. Про це сьогодні повідомив в.о.начальника Рівненської митниці ДФС Іван Іванов.
- Отримавши статус уповноваженого (схваленого) експортера, підприємства можуть самостійно декларувати походження товарів шляхом складання декларації інвойс під час експорту товарів до країн ЄС. Усі переваги використання статусу уповноваженого (схваленого) експортера вже відчули підприємства: ПрАТ «Консюмерс–Скло–Зоря», ТОВ «Морган Феніче», ПАТ «Дубенський завод гумово–технічних виробів», ТзОВ «Костопільський фанерний завод», ПрАТ «Єврошпон Смига», ПрАТ "Рокитнівський скляний завод", ТОВ «ОДЕК» Україна, ТОВ «Ріттер Біо Агро», ТОВ «Радивилівмолоко» , ПрАТ «Костопільський завод скловиробів», ТОВ «МеталКрафт», ТОВ «Рівнехолод», ТОВ «УКРМОЛПРОДУКТ», ТОВ «ТЕРРА-АГРОПАРТС», ТОВ «Р.В. МЕТАЛ СЕРВІС'», ТОВ «СВИСПАН ЛІМІТЕД», ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь», МП ТзОВ «ОЛІСМА» та ПП «ПАТАР», - зазначає Іван Іванов.
Нагадаємо, що з 01.01.2016 року набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами – членами, з іншої сторони. У зв’язку з цим видача сертифікатів з перевезення товарів форми «EUR.1» покладається на митниці, а саме на митні пости та відділи митного оформлення безпосередню під час митного оформлення товарів в режимі експорту.
Рівненська митниця ДФС.
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