У Ковельському районі в ДТП загинув житель Рівненської області

Сьогодні поблизу селища Голоби у Ковельському районі автомобіль «Volkswagen» зіткнувся з вантажівкою. Водій легковика загинув на місці події. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні вранці. Перебуваючи за кермом автомобіля «Volkswagen», 21-річний мешканець Рівненської області виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажівкою «Scania» під керуванням 51-річного жителя Івано-Франківської області. Внаслідок автопригоди водій легковика загинув.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування під час якого будуть з’ясовані усі обставини автопригоди.Сектор комунікації поліції Волинського області.