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У Ковельському районі в ДТП загинув житель Рівненської області

Рівненська область, Волинська область 19-лип, 15:099 prov 52 0
Сьогодні поблизу селища Голоби у Ковельському районі автомобіль «Volkswagen» зіткнувся з вантажівкою. Водій легковика загинув на місці події. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.
У Ковельському районі в ДТП загинув житель Рівненської області

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні вранці. Перебуваючи за кермом автомобіля «Volkswagen», 21-річний мешканець Рівненської області виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажівкою «Scania» під керуванням 51-річного жителя Івано-Франківської області. Внаслідок автопригоди водій легковика загинув.
У Ковельському районі в ДТП загинув житель Рівненської області

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування під час якого будуть з’ясовані усі обставини автопригоди.
Сектор комунікації поліції Волинського області.
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