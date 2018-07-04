Офис "переезжает" на новое место

Многие компании в настоящее время не имеют постоянного офиса. Для крупных компаний, которые хотят открыть дополнительный офис в другом городе наиболее выгодный вариант – это аренда помещений в различных торговых комплексах., так как каждая организация меняет свои приоритеты и со временем совершенствуется, то конечно таким компаниям не избежать офисного переезда.
Переезд всего офиса должен совершаться профессионально. Существует множество причин, почему при переезде офиса на новое место очень важен профессионализм.
После переезда, как правило, появляется много забот, связанных с уборкой офисных помещений. И тут не обойтись без услуг клининговой компании Чистый Дом. Ее сотрудники обеспечат порядок и комфорт для нормальной работы всех сотрудников.
Необходимо обратить внимание на то, какие вещи перевозит компания при смене офиса. Конечно же, это в первую очередь мебель. В любой организации присутствуют столы и стулья, а также стеллажи и шкафы. Очень важно сохранить эти вещи, так как за их сохранность несет ответственность сотрудник организации. Такое оборудование очень дорогостоящее, и проще сохранить его при переезде, чем покупать заново. Поэтому лучше обратиться к услугам квалифицированных грузчиков.
Вторым по важности объектом переезда офиса является оборудование. В нее входит различная техника, которая непосредственно зависит от деятельности данного предприятия. Например, серверное оборудование, компьютерная техника и многое другое. Необходимо сохранить все оборудование в целостности, во-первых, потому что оно очень дорогостоящее, а во-вторых, нужно побеспокоиться и о сохранности информации, которая непосредственно там храниться. Если использовать при переезде услуги квалифицированных и профессиональных работников, то в этом случае беспокоиться будет не нужно.
Кроме всего вышеперечисленного, необходимо будет перевезти и всю документацию организации. В каждой организации существует огромное количество различных документов. Большое количество папок с договорами, ксерокопии и оригиналы, а кроме этого и различная документация клиентов. И, конечно же, такие документы нельзя ни испортить, ни потерять во время переезда. А чтобы все сохранилось в целостности необходимо использовать услуги грузчиков, которые все сделают быстро, аккуратно и хорошо.
В настоящее время существует множество типов оказания услуг офисного переезда, но основных типов два. Первый вариант – это когда вы как заказчик, указываете место, откуда и куда необходимо перевезти все вещи. В таком случае, не нужно будет сопровождать автомобиль. А второй вариант – это переезд с одного места на другое, а один или несколько представителей от компании сопровождают груз. Такой вариант очень подходит в том случае, если выбран очень сложный маршрут переезда или компания опасается за сохранность перевозимых вещей.
Между компанией, которая собирается переезжать и компанией, которая предоставляет свои услуги, оформляется договор. Это необходимо для того, чтобы обе стороны были уверены друг в друге, имели гарантию качества услуг, а также уверенность в сохранности предметов, которые перевозятся. В таком договоре обязательно указываются обязательства и той и другой стороны, а также более подробно расписываются все этапы услуг, которые непосредственно будут выполняться.
Каждый офисный переезд состоит из нескольких этапов. Существует несколько шагов, которые необходимо пройти для того, чтобы организация начала свою работу на новом месте. Во-первых, необходимо распланировать период времени, за которых будет совершена перевозка вещей. Существует множество таких вариантов. Это может быть переезд, как в будние дни, так и в выходные, а еще переезд может быть в праздничные дни или позднее вечернее время. Выбранный период должен быть обязательно оговорен между компаниями, и занесен в договор. Учитывая этот пункт договора, в дальнейшем будут определяться оказания услуг квалифицированных грузчиков, а также вычисляться срок эксплуатации грузовой машины.
Также нужно определить объем груза, который необходимо перевезти. В зависимости от габаритов и количества груза будет определено, сколько необходимо машин и грузчиков для осуществления переезда. У каждой компании, которая предоставляет свои услуги для офисного переезда, существует огромный выбор различных грузовых автомобилей. Классификация машин происходит в основном по их грузоподъемности. Также стоит заранее предупредить компанию перевозчика о том, есть ли среди перевозимых вещей очень ценная техника или антикварная мебель.
Уже после того, как к вам приедут специалисты грузчики, на месте будет происходить разборка мебели, ее упаковка. Следующим этапом является погрузка вещей в машины и непосредственно перевозка. Маршрут выбирается заказчиком, он не меняется и обязательно должен быть подробно указан в договоре. Когда грузовые машины прибудут на место вашего нового офис, квалифицированные специалисты грузчики соберут всю мебель и установят имеющуюся бытовую технику. А вам как заказчику нужно будет только разложить мелкие вещи и создать рабочую обстановку.
Существует множество компаний, которые предоставляют свои услуги в сфере офисного переезда. В арсенале таких компаний большое количество различной техники, и они готовы в кратчайшие сроки и по выгодной цене помочь вам совершить переезд. Это происходит благодаря тому, что в компании работают одни профессионалы, от грузчиков до руководителей. В таких компаниях очень ответственно подходят к каждому клиенту. А любой заказ тщательно контролируется персональным менеджером, который сможет ответить на любые интересующие вопросы.
Для того, чтобы совершить офисный переезд из одного здания в другой необходимо по телефону обратиться в ту компанию, которую вы выбираете и сделать заказ. После этого к вам приезжает менеджер из компании и оценивает масштабы переезда, а также с ним детально обговариваются все нюансы самого переезда, и составляется коммерческое предложение.
Также многие компании кроме самого переезда могут осуществить уборку помещений и вынос мусора. Каждая компания действует в интересах своих клиентов.