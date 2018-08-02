Лікарка-офтальмолог понесла покарання за вчинення корупційних злочинів та шахрайство

Рівненська область 12-сер, 12:089 prov 203 0

Погодившись із позицією прокуратури Рівненської області, Дубенський міськрайонний суд визнав достатніми зібрані у кримінальному провадженні докази для винесення обвинувального вироку стосовно лікаря-офтальмолога одного із комунальних закладів охорони здоров’я області.

Так, у суді прокурором доведено факт незаконного одержання у травні 2018 року жінкою-лікарем неправомірної вигоди у сумі 800 гривень від жительки м. Дубно за сприяння в оформленні документів про надання її синові групи інвалідності.

Ще 5000 грн лікарка одержала від цієї ж громадянки для нібито передачі службовим особам лікарсько-консультаційної комісії за видачу ними відповідних висновків. Але одержані кошти працівниця медзакладу не мала наміру будь-кому передавати, натомість, переслідуючи мету незаконного збагачення, привласнила їх.

Дії зловмисниці працівники прокуратури Рівненської області та слідчі Головного управління Національної поліції в Рівненській області кваліфікували за ч. 3 ст. 354 (одержання працівником установи, який не є службовою особою, неправомірної вигоди), ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369 (підбурення та закінчений замах на надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Дубенським міськрайонним судом 07.08.2018 у справі постановлено обвинувальний вирок та призначено обвинуваченій покарання за сукупністю злочинів у виді штрафу в розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 10200 гривень.



Прес-служба прокуратури Рівненської області.