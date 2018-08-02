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Лизинговые сделки и спецтехника из Европы

Комерційна 27-сер, 13:259 prov 0 0
Некоторые виды деятельности не могут проводиться без наличия специальной техники. В силу своей специфики такая техника довольно дорогостоящая и приобрести ее или полностью укомплектовать предприятие её нет возможности. Поэтому, чтобы получить спецтехнику, большинство пользуется лизинговыми программами.

Техника для строительства
Автокраны, тягачи, экскаваторы, краны, самосвалы и др. - все это предлагает ООО "БФ-Логистик" - б/у спецтехника из Европы для строительства и не только. Организация подбирает необходимую технику и предлагает заказчику. ООО "БФ-Логистик" - одна из первых и самых активных участниц развития агропромышленного комплекса.

Срок службы такой техники определяется временем ее окупаемости и составляет порядка 2–3 лет. Компания, которая приобретает строительную технику путем заключения лизинговой сделки, имеет возможность намного чаще менять ее на наиболее новую и современную, в отличие от приобретения за наличный расчет. Это дает ей большие конкурентные преимущества и удешевление себестоимости строительства. Страхование имущества является обязательным, а процедура, стоимость и порядок оплаты обговариваются в каждом конкретном случае между сторонами договора лизинга.

Лизинг грузовых автомобилей
Лизинговая программа грузовых автомобилей непосредственно связана с приобретением грузового транспорта для строительных, торговых предприятий. Заключая такую сделку, предприятие может приобрести в свой автопарк автомобиль, грузоподъемность которого составляет до 1,5 тонн, а срок амортизации до 1 года. Также программа позволяет приобретать грузовики большей грузоподъёмности с различными видами прицепов, при этом срок окупаемости автотранспортного средства уже может доходить до 3-х лет.
Всеми правами на транспорт обладает лизинговая компания, на срок заключения лизингового договора. Именно лизинговая компания занимается постановкой транспортного средства на учет в ГИБДД. За редким исключением собственником транспортного средства может быть лизингополучатель. По завершении срока действия лизингового договора, лизингополучатель может как выкупить транспортное средство, так и заключить договор на поставку новой техники.

Дорожная техника
Тогда, когда предприятию в срочном порядке требуется приобретение новой дорожно-строительной техники, а средств недостаточно, то можно обратиться за помощью в лизинговую компанию. Которая в кратчайшие сроки найдет необходимую спецтехнику, а после подписания соглашения технику можно будет сразу вводить в эксплуатацию.
Размер обязательного платежа по договору лизинга устанавливается заранее и не меняется на протяжении срока пользования. При этом амортизация спецтехники может доходить до 2-х лет. Все обязательства по постановке спецтехники на учет в ГИБДД берет на себя лизингодатель. На период действия лизингового договора в обязательном порядке оформляется страховка на технику.

Выбор лизинговой компании

Лизинг становится все популярнее, так как все стороны оказываются в плюсе. Что касается условий, то они постоянно улучшаются и значительной разницы между предложениями, которые есть сейчас на рынке, нет. Выбирать компанию стоит ту, которая сможет отвечать всем условиям и выдвигаемым требованиям.
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